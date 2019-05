Ultime Notizie Roma del 30-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano rigno nuovamente politica in primo piano Edoardo rixi viceministro dei trasporti della Liga è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere un mese in più della richiesta dell’accusa per peculato è falso dal di Genova tour interdizione perpetua dai pubblici uffici Per la sentenza del processo che le spese pazze in regione liguria Dal 2010 al 2012 quando era capogruppo immediato attacco del MoVimento 5 Stelle non può restare governo Salvini rispetterà il contratto altrettanto rapida la contromossa della Lega Rizzi annuncia le dimissioni nelle mani di Salvini leader del Carroccio subito le accetta per tutelare il governo di fine anno incredibile di politici senza prove mi ha comunicato le dimissioni lo ringrazio esponente della Lega a fare ricorso in appello conto tu la soluzione non ho commesso reati Se si conosce da un’altrail risultato della consultazione on-line sulla piattaforma Rousseau fa gli iscritti del MoVimento 5 Stelle sulla fiducia ha Luigi Di Maio dopo le europee dei parlamentari il leader del Movimento Di Maio ha detto che è importante al moscato trovare un’organizzazione più adeguata dare più Spazio ascoltateli Togli ultimamente abbandonati gli esseri penso che nulla sia un vero non è vero il tram per ha detto il presidente degli Stati Uniti ai cronisti accusando del Procura speciale della Russia chiede di essere una sostenitore del movimento che vuole fermare lui è di avere conflitti di interesse affermando di aver avuto in passato controversie d’affari il presidente Trump ha quindi ribadito che ieri ha detto soltanto talmente la stessa cosa del suo rapporto Aggiungendo che non c’è alcuna opzione non c’è alcuna conclusione che Google mette al bando nel suo negozio di applicazioni il Play Store e le app che vendono marijuana la compagnia aggiornato con le preghiere sviluppatori stabilendo un divieto esplicito per le app che commerciano facilitano la vendita di marijuana e prodotti derivati contenenti THC mi diverto si applica indipendentemente dalla legalità cioè anche se in alcuni stati la marijuanaGrazie per averci seguito dei Muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa