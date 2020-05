Ultime Notizie Roma del 30-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio è confermata la data del 3 giugno per la ripresa degli spostamenti tra le regioni non ci sarebbero momento ragioni per inviare a ferma speranza boccia continuerà nelle prossime ore il confronto con i governatori su quest’argomento l’istituto superiore di sanità certifica che non c’è più alcuna situazione critica in quasi tutte le regioni gli indici di contagio sono al di sotto di 1 i nuovi casi in diminuzione non c’è però l’Italia nella lista dei 25 paesi in cui la Grecia riaprirà le porte dal 15 giugno quarto giorno di accese proteste negli Stati Uniti dopo la morte a Minneapolis di George boyd l’altro americano ho tenuto premuto terra per 9 minuti con un ginocchio sul un poliziotto bianco poi arrestato scattato anche lo zaino alla Casa Bianca assediata dai manifestanti da tua zia sulla vittima esclude Però al momento una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamentogliene chiede un’altra indipendente fine dei privilegi dello Statuto Speciale per un Kong sanzioni i suoi dirigenti vicini a Pechino stop agli studenti legati all’ esercito cinese Faro sulla città della Cina quotate negli Stati Uniti e interruzione dei fondi allo MS questa la risposta di Trump contro il giro di vite di Pechino sulla ex colonie britanniche Regno Unito tre passaporti più facili per i cittadini di Hong Kong gli Stati Uniti hanno registrato 1225 9 decessi per coronavirus in 24 ore per un totale di oltre 102000 morti e 1,7 milioni di contagi la Merkel ha rifiutato per ora l’invito di Trump al G7 a fine giugno alla Casa Bianca riporto di media quarto giorno consecutivo oltre quota 1000 decessi in Brasile l’America Latina Conta ora 48500 morti e 924 mila capi ibisco ipotizza uno scenario con un PIL a meno 9 % Nel 2020 che nel 2021 recupererebbe la metà della caduta un Meno 13 % quest’anno e una ripresa molto lenta nel Prossiil governatore di bankitalia in vita un profondo ripensamento del sistema fiscale su cui pesa all’evasione l’Istat in campo certifica il crollo della spesa delle famiglie meno 7,5 nel primo una provvedimento mai preso prima nei confronti di una piattaforma di Delivery le commissariamento di Uber Italy Secondo i giudici la società avrebbe consapevolmente sfruttato i Riders in diverse città italiane pagati €3 l’ora e puniti anche togliendo loro le mance parte dei compensi per quanto riguarda invece lo Sporting Club della Serie A di calcio hanno votato all’unanimità per ricominciare il campionato disputando i quattro e quelli della venticinquesima giornata nel weekend 20-21 giugno e la programmazione della ventisettesima partire dalle 22 e l’attività sportiva della stagione 2019/2020 riprenderà da subito che la finale di Coppa Italia in programma il 17 E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

