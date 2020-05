Ultime Notizie Roma del 30-05-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco vita Nuovo appuntamento con l’informazione la morte di George Clooney delle proteste arrivano davanti alla Casa Bianca scappello down le contestazioni per la morte della America hanno tenuto bloccato terra dalla polizia 9 minuti sono arrivate anche a Washington dove centinaia di persone non chiesto giustizia davanti alla residenza presidenziale o tu intanto escluso lo strangolamento e la zia abbiamo anche le altre notizie le notizie sul coronavirus in Italia in particolare non ci sono al momento ragioni per rinviare a per ministro boccia continuerà nelle prossime ore il confronto che governatori su questo argomento l’istituto superiore di sanità certifica che non c’è più alcuna situazione critica in quasi tutte le regioni gli indicontagio sono al di sotto di 1 i nuovi casi in diminuzione Dunque Rimane confermata la data del 3 giugno per la ripresa degli spostamenti tra regioni non ci sono al momento ragioni per inviare afferma il pranzo a boccia continuerà nelle prossime ore il confronto con i governatori su quest’argomento l’istituto superiore di sanità certifica non c’è più la situazione critica in quasi tutte le regioni Dimmi cibi contagio sono al di sotto di 1 e in ogni caso diminuzione negli Stati Uniti sono 1225 i casi in un giorno Anche la Merkel declina l’invito di Trump al G7 per fine giugno e Donald Trump e la Cina Hong Kong non è più autonoma sanzioni contro Pechino il presidente degli Stati Uniti si scaglia contro il governo di Pechino non ha mantenuto le promesse sull’autonomia dell’ex Colonia provvedimenti contro i funzionari cinesi Stoppa estensioni commerciali a fondo anche sul coronavirus morti e danni per colpa della Cina annuncia lo stop alle relazioni in Carlo m s torniamo in Italia ilbunale di Milano commissaria Uber il provvedimento riguarda in particolare lo sfruttamento di Rider addetti alle consegne di cibo per il servizio di su Uber Italia è in corso un’indagine condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza E questa era l’ultima notizia buona proseguimento di ascolto voi tutti l’augurio di una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa