romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli il decreto legge vigente prevede dal 3 giugno la ripresa degli spostamenti infraregionali al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura Degli spostamenti monitor Remo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva lo dichiara il ministro Roberto Speranza Al termine della riunione di Conte con i capi delegazione il ministro per gli affari regionali Francesco boccia sentirai presidenti delle regioni nelle prossime ore per continuare a confrontarci sulla riapertura agli spostamenti interregionali dal 3 giugno ragazzo di 19 anni è stato ucciso a Detroit da spari provenienti da un Suv lo riporta l’associated Press gli spari erano indirizzati contro una folla di persone che stava manifestando Per l’uccisione della fameFloyd ragazzo è morto in ospedale le autorità doganali maltesi hanno sequestrato martedì scorso Un container in transito per Cargo di Malta risultato carico il banco di che calze per un valore facciale di 1,1 miliardi di dinari stampate in Russia dalla josna che una società controllata direttamente dal governo per conto di una entità illegittima e dirette alla generale Khalifa haftar e che combatte contro il governo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite la notizia è stata Sottolineata da un comunicato del dipartimento di stato americano che ha lodato il governo di Malta l’idea registrato 8000 nuovi casi di coronavirus 265 morti in un giorno lo riporta la pipì si tratta dell’aumento di contagio più alto in 24 ore per incontinenze dall’inizio della pandemia la rottura di Washington con la M S rappresenta una grave battuta del reper la sanità mondiale l’ho scritto su Twitter il ministro della Salute tedesco Jan span commentando la decisione di Donald Trump di tagliare i ponti con l’agenzia dell’ONU Adesso ha sottolineato in riunione Europea dovrà Impegnarti di più finanziariamente con la m s è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa