Ultime Notizie Roma del 30-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli in questi giorni ho sentito davvero tante sull’Italia non mi sembra il momento di fare polemiche ma una cosa Voglio dirla chiaramente esigiamo rispetto se qualcuno pensa di trattarci come un Lazzaretto Allora sappia che non resteremo mobili lo scrive su Facebook è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio A proposito della riapertura dei Confini perdo la risposta Europea perché se si agisce in maniera diversa è composta viene meno lo spirito l’Unione europea e crolla l’Europa sottolinea il ministro il 3 giugno che avrà l’obbligo della quarantena di 14 giorni per i cittadini stranieri provenienti dai Paesi Schengen e dalla Gran Bretagna il resto dei cittadini europei tale obbligo che andrà dal 15 giugno l’indicazione contenuta nel dpcm in due ore che prevede anche la fine del divieto di spostamenti infraregionalesempre a partire dal 3 giugno per chi non sono tornati in Cina i primi lavoratori europei dopo il down da coronavirus un aereo della Lufthansa proveniente da Francoforte Quando 100 persone a bordo in a maggioranza tedeschi è atterrato a sud-est di Pechino hanno reso noto fonti della compagnia di bandiera il gruppo è stato sottoposto a tampone subito dopo l’atterraggio e dovrà rimanere quarantena per due settimane un altro volo è programmato da Francoforte per Shanghai di 3 giugno ed ha riservato a persone che hanno necessità di recarsi in Cina Le regioni sono autonomi dal punto di vista elettorale non possono essere soffocate nello stabilire la data delle elezioni invece con quei piatti fissi governo per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana Sto cercando di imporre alle regioni delle date di voto diverse da quelle determinate dalle regioni stesse una cosa gravissima lo ha detto a Progress su Sky Tg24 il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano il governatore pugliese preferirearrivo tappa in estate e non in autunno la cancelliera tedesca Angela Merkel ha rifiutato per ora l’invito del presidente americano Donald Trump di partecipare al dispetto fine giugno alla Casa Bianca Don Considerando la situazione complessiva della pandemia di coronavirus non può accordare la sua partecipazione per un viaggio a Washington scrive politico citando il portavoce del governo tedesco sei Beppe Trump aveva detto che non ci sarebbe stato esempio più grande della riapertura che tenere un vertice di persona negli Stati Uniti d’America un palestinese di 32 anni è stato ucciso questa mattina dalla Polizia a Gerusalemme nei pressi della porta dei leoni in città vecchia nel sospetto che portasse un’arma lo ha detto il portavoce della polizia secondo cui gli agenti hanno individuato un sospetto con un oggetto che sembrava una pistola gli agenti hanno intimato di fermarsi e poi lo hanno inseguito a piedi Durante l’inseguimento spiegato il portavoce Micky rosenfeld hannoe lo hanno neutralizzato è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa