Ultime Notizie Roma del 30-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli di una vera e propria fuga dall’Italia per mancanza di posti e bassi stipendi e quella dei medici italiani in cerca di fortuna all’estero secondo quanto riportato dalla Corte dei Conti nell’ultimo rapporto sul coordinamento della finanza pubblica in base ai dati off negli ultimi otto anni sono oltre 9 mila i medici formatisi in Italia che sono andati a lavorare all’estero Regno Unito Germania Svizzera e Francia sono i mercati che più degli altri hanno rappresentato una soluzione alle legittime esigenze di occupazione adeguata retribuzione quando non soddisfatte settore privato Nazionale le autorità della piccola enclave britannica di Gibilterra temendo un’epidemia da coronavirus te tra le sue famose scimmie hanno vietato ai turistigli animali le bertucce unica popolazione di scimmie selvatiche in Europa sono una Popolare attrazione turistica il folklore locale vuole che Gibilterra smetterebbe di essere amica se le scimmie lasciassero la vacca dar loro da mangiare già il legale punibile con pesanti multe Mauro il governo ha deciso di andare oltre in un comunicato ha fatto sapere che sarà presente Dalle misure per impedire contatti con le scimmie per minimizzare il rischio che contraggono l’infezione con 161 casi di covid 19 su una popolazione di 30.000 abitanti di impatto della pandemia è stato relativamente basso soprattutto a confronto con la vicina Spagna Boris Johnson andrà al G7 di fine giugno alle 17 alla Casa Bianca Lo ha comunicato lo stesso premier britannico in una telefonata al presidente americano Donald Trump nella quale ricordano i media britannici di Oliviaho anche discusso che l’accordo commerciale post brexit tra gli altri leader mondiali invitati a Washington la cancelliera tedesca Angela Merkel ha declinato l’invito a mettere il presidente francese Emmanuel Macron e quello del Consiglio Europeo Ciao Michelle hanno detto di essere disposti a partecipare di persona se le condizioni sanitarie lo permetteranno manifestazione non preavvisata al centro di Roma Cerca 200 persone hanno raggiunto Piazza Venezia con l’intenzione di andare a Montecitorio sul posto le forze dell’ordine e la manifestazione è nata da un gruppo marcia su Roma Napoli sui social ha il virus è un trucco per inventare la crisi urlano i manifestanti contenuti dai cordoni della polizia che blindano l’accesso delle strade verso Montecitorio ci siamo l’ultima di cronaca due ragazze sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri tra Edolo e Darfo nel bresciano Giulia Evangelistianni 21 Claudia marioli di 20 anni le vittime entrambe residenti in Valcamonica alle donne erano a bordo di una vettura che si è scontrata frontalmente con un’auto sulla quale viaggiavano 5 persone due delle quali rimaste gravemente ferite contusi anche gli altri tre occupanti dell’auto ed è tutto Per ora grazie dell’ascolto dalla redazione Buon pomeriggio

