Ultime Notizie Roma del 30-05-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno se qualcuno pensa di trattarci come un Lazzaretto sappia che non resteremo immobili esigiamo rispetto lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio A proposito del Nord in Grecia ea riaprire i confini all’Italia serve una risposta Europea osserva perché se si agisce in maniera diversa è composta viene meno lo spirito dell’Unione che crolla all’Europa vivaio sarà in missione in Germania il 5 giugno in Slovenia sei in Grecia il 9 per spiegare che l’Italia è pronta a ricevere i turisti stranieri che si Adira con la massima trasparenza non accettando Blacklist e dice non abbiamo nulla da nascondere Intanto il 3 giugno cavallo della quarantena di 14 giorni per i cittadini stranieri provenienti da Paesi Schengen e della Gran Bretagna per il resto dei cittadini europei Italia obbligo dal 15 giugno indicazione contenutadpcm in vigore che prevede anche la fine del divieto di spostamenti interregionali sempre a partire dal 3 giugno si potrà quindi circolare di nuovo tra le regioni l’istituto superiore di sanità certifica che non c’è più alcuna situazione abbiamo degli Stati Uniti con la 19enne è stato ucciso a Detroit da spari provenienti da un sub indirizzati verso la folla che manifestava contro l’uccisione di George Floyd avvenuta Minneapolis da parte di un agente di polizia il cono allerta l’esercito vuole di spiegarla Minneapolis per sedare gli scontri che a Washington non cala la protesta davanti alla Casa Bianca i manifestanti Lanciano acqua contro gli agenti schierati mentre si denuncia l’uso di lacrimogeni sulla l’autopsia sulla vittima che esclude per il momento una diagnosi di asfissia traumatico di strangolamento per la famiglia nei ad un altro indipendente proclamato lo Stato d’emergenza ad Atlanta li dà una chiede agli Stati Uniti di ascoltare protetta la gente che ha ucciso Floyd aveva già ucciso un altro sospettato ora è agli arresti è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa