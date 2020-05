Ultime Notizie Roma del 30-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il 3 giugno casa l’obbligo della quarantena di 14 giorni per i cittadini stranieri provenienti da Paesi Schengen e della Gran Bretagna per il resto dei cittadini europei alle obbligo che avrà dal 15 giugno indicazione contenuta nel DPR in vigore che prevede anche la fine del divieto di spostamenti infraregionali sta per partire dal 3 giugno per sempre dal 3 giugno si potrà circolare di nuovo tra le regioni l’istituto superiore di sanità certifica che non c’è più una situazione critica l’economia i poteri speciali del Golden Power si estendono ai dati e alle informazioni sensibili oltre che al infrastrutturale tecnologia e fattori produttivi ritenuti essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società e della popolazione quanto emerge dallo schema del dpcm Galante alla tutela pubblica nuovi settori strategici compresa la borsa i super poteri dello Stato Si estendono anche alle infrastrutture energetiche all’acquasaluta Tiziana informativo elettorale e all’approvvigionamento alimentare gli esteri la rottura degli Stati Uniti con lo MF è grave e l’Europa deve mettersi a lavoro subito per ricucire lo strappo perché soprattutto ora serve più forte non debole e questo l’appello che lancia il ministro della Salute italiano Roberto Speranza su Twitter ma preoccupazione viene espressa anche dal omologo tedesco adesso di Chiara l’Unione Europea dovrà impegnarsi di più sinceramente con GO SMS intanto gli Stati Uniti hanno registrato un 1225 nuovi decessi per coronavirus in 24 ore per un totale di oltre 102000 morti e 1,7 milioni di contagi la Merkel ha aiutato per ora l’invito di Trump a partecipare al G7 a fine giugno alla Casa Bianca devono quanto riportano i media quarto giorno consecutivo che in Brasile si supera la soglia dei 1000 decessi l’America Latina con tra quasi 50930 mila casi è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa