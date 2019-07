Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalle redazioni e Gabriella Luigi in studio accuse e polemiche ma anche solidarietà per la comandante della Sea Watch 3 Carola dopo la decisione di far attaccare la sua nave a Lampedusa resistente agli altri della Guardia di Finanza e l’arresto la donna è domiciliari e rischia una pena da 3 a 10 anni duro la fondo da parte della Francia che ha annunciato che accoglierà 10 migranti e dalla Germania dicono salvare vite non è reato per Parigi la chiusura dei porti Viola la legge sul mare per il ministro castane L’Italia fa scelte non concertate e poi attacca l’Unione Europea Salvini replica non prendiamo lezioni da altri governi il premier Conte del ministro Tria sono stati impegnati nei negoziati con gli esponedella commissione europea in occasione del G20 per evitare la procedura di infrazione verso l’Italia sono ottimista ha detto il ministro dell’economia perché le azioni del Governo è il risultato di una politica di bilancio molto oculata e prudente Ritengo che corrisponde al rispetto delle regole e quindi mi aspetto un giudizio positivo e premere dice confidiamo che tutto andrà bene vai vietata se ha detto poi sulla flat Tax e siamo molto ambiziosi intendo tratta Xenon solo come rimodulazione delle aliquote ma anche come riforma fiscale e leader nordcoreano Kim jong-un ha accettato di incontrare il presidente statunitense Donald Trump al confine nella zona demilitarizzata che separa le due coree lo annunciato il presidente studio mujaidin Trump entrerà nella zona demilitarizzata assieme la stretta di mano tra il presidente statunitense leader nordcoreano rappresenterebbe giàsignificativa pietra miliare un evento storico ha commentato Moon da parte sua Trump ha detto di aspettarsi Un incontro molto veloce con il leader nordcoreano mondiali di calcio femminile finisce il sogno delle azzurre l’Italia di Milena Bertolini si è fermata ai quarti battuta dall’Olanda 20 grazie alle reti di miei e Van Der Greg Le olandesi volano semifinale Queste ragazze hanno fatto un mondiale Eccezionale Sono molto orgogliosa di loro anche oggi hanno fatto vedere tutto lo spessore che anno ha detto l’allenatrice Bertolini ringraziandole e della sua nazionale è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa