Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale un giorno della redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio incontro storico tra il presidente americano Donald Trump ed il presidente della Corea del Nord Kim jong-un al confine delle due coree i due leader hanno attraversato il confine insieme sono tornata al sud dove si è affacciato anche il presidente sudcoreano Moon jae in cui c’era un grande conflitto un tremendo conflitto e morte tutto qui intorno era un posto pericoloso molto pericoloso le parole del presidente statunitense in visita per la prima volta alla Torretta di osservazione della zona demilitarizzata prima dell’incontro con il leader nordcoreano Kim jong-un tutto è cambiato da quando ho iniziato ad incontrare Kim aggiunto Trump accuse e polemiche invece manca il solidarietà per la comandante della Sea Watch 3 Carola racchette dopo la decisione di farattaccare la sua nave Lampedusa resistendo agli altri della Guardia di Finanza dell’arresto la donna è ai domiciliari e rischia una pena da 3 a 10 anni duro la fondo da parte della Francia che hanno che accoglierà 10 migranti a chiusura dei porti Viola la legge del mare ha detto il ministro che secondo il quale L’Italia fa scelte non concertate poi attacca l’Unione Europea per Berlino invece salvare le vite umane è un dovere umanitario soccorrere vite umane in mare non può essere criminalizzato ha detto il governo tedesco Salvini ha replicato non prendiamo lezioni pausa che invece margine del G20 con vetri ha il Presidente del Consiglio il ministro dell’economia sono stati impegnati nei negoziati con gli esponenti della commissione europea per evitare la procedura di infrazione verso l’Italia sono ottimista ha detto il ministro Tria Perché l’azione del Governo è il risultato di una politica di bilancio molto oculata e prudente ritengocorrisponde al rispetto delle regole e quindi mi aspetto un giudizio positivo ha detto Tria per il premier la procedura di infrazione Va evitata Senza indugio poi sulla flat Tax siamo molto ambizioso ha detto con te la tratta Csaba Intesa non solo come rimodulazione delle aliquote ma anche come riforma fiscale saldi estivi al via ieri sono partiti in Campania lunedì sarà la volta della Sicilia martedì della Basilicata è da sabato 6 luglio lo shopping scontato sarà possibile anche nelle restanti regioni secondo l’ufficio studi di Confcommercio nel 2019 per l’acquisto di capi scontati ogni spenderà in media poco meno di €230 circa €100 procapite per un valore complessivo di 3 miliardi e mezzo è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa