Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovare l’ascolto del re azione Gabriella Luigi in studio storico incontro tra il presidente statunitense Donald Trump il presidente nordcoreano Kim jong-un al confine delle due coree nella zona demilitarizzata sulla quale si è affacciato anche il presidente sudcoreano mummia in cui c’era un gran conflitto un tremendo computer morte tutto qui intorno era un posto pericoloso molto pericoloso queste le parole del presidente statunitense che ha visitato per la prima volta la torretta di osservazione della zona demilitarizzata prima dell’incontro con il leader nordcoreano Kim jong-un tutto è cambiato da quando ho iniziato in parecchi mi ha detto Donald Trump il Ministro dei Trasporti Toninelli è intervenuto su Atlantia ti rientrato il parere della commissione tecnica di esperti in gruppo al Ministero quello che ha dato nellesommaria possiamo iniziare a dire che se vince una grave inadempimento da parte del concessionario Autostrade per l’Italia Per quanto riguarda la manutenzione così il Ministro dei Trasporti a margine della messa a Viareggio per il decennale del disastro ferroviario del 29 giugno del 2009 Autostrade per l’Italia replica al ministro Di Maio al progetto del 2003 di demolizione con esplosivi del Ponte Morandi era un semplice studio di fattibilità per la sostituzione dello stesso con un ponte con capacità raddoppiata solo Opzioni poi discusso a partire dal 2008 in dibattito pubblico spiegano da Autostrade per l’Italia seggi aperti a Sassari Monserrato comune della città metropolitana di Cagliari per il ballottaggio delle comunali 157 le sezioni allestite nei due comuni con le urne che resteranno aperte fino alle 23 di questa sera subito dopo la chiusura dei seggi partirà lo scrutinio tragediastamattina all’alba sulla statale E45 nel piacentino una strada che soltanto nell’ultima settimana è stata teatro di diversi incidenti di cui già un altro mortale alle 4 di questa mattina due ventenni amici un ventenne di un 22 anni sono stati travolti all’uscita di un locale della movida notturna Stavano camminando la strada quando un’auto che viaggiava a forte velocità li ha travolti in pieno alla guida della macchina una ragazza trentenne che adesso rischia l’accusa di omicidio stradale andiamo in chiusura con l’apertura dei saldi questa settimana Ieri sono iniziati in Campania domani in Sicilia martedì in Basilicata e poi dal 6 luglio nel resto d’Italia si stimano spese complessive per 3 miliardi e mezzo di euro €100 a testa 230 a famiglia è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa