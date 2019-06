Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano incontro storico Oggi tra il presidente americano Donald Trump è il presidente della Corea del Nord Kim jong-un al confine delle due coree i due leader hanno attraversato la zona militarizzata il confine insieme sono tornati poi al sud dove si è affacciato anche il presidente Moon tutto è cambiato da quando ha iniziato incontrare il clima ha detto Trump e anche invitato il leader nordcoreano Kim jong-un a Washington in base al resoconto dei Fulvi e media al seguito della casa bianca una domanda specifica il presidente americano ha risposto vorrei invitarla alla Casa Bianca aggiunto subito dopo e mezzo del loro incontro avvenuto nella parte sud coreana dopo la stretta di mano di Singapore E a noi torniamo in Italia la cronaca due giovani sono mortitutte le porte di Piacenza dopo essere stati travolti da un’auto fuori da una discoteca le vittime due amici di 20 e 22 anni Stavano camminando a piedi lungo la strada e sono deceduti sul colpo l’auto che li ha investiti un’utilità guidato da una ragazza di 30 anni e poi Finita fuori strada distrutta a causa dell’impatto a Oltre 100 metri di distanza la Polizia Stradale di Piacenza sta ora accertando se avesse assunto alcol o droghe Cambiamo argomento aperti a Sassari e Monserrato comune della città metropolitana di Cagliari per il ballottaggio delle comunali Sono 157 le sezioni allestite nei due comuni con le urne che resteranno aperte fino alle 23 subito dopo la chiusura dei seggi ultime notizie chiusura saldi estivi al via ieri sono iniziati in Campania lunedì sarà la volta della Sicilia martedì della Basilicata è da sabato 6 luglio non è scontato che era possibile anche nelle restanti regioni secondo l’ufficio studi di Confcommercio nel 2019 per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco meno di €230 circa €100un valore complessivo di 3,5 miliardi di euro è tutto grazie per averci seguito le muse tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa