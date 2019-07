Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 30 giugno in studio Giulia non sa cos’è polemiche ma anche solidarietà per la comandante della Star Wars 3 Carola rakete dopo la decisione di far attaccare la sua nave Lampedusa resistente agli altri della Guardia di Finanza il resto La donna ha passato la prima domiciliari rischia una pena da 3 a 10 anni duro la fondo da parte della Francia che ha annunciato che accoglierà 10 migranti e della Germania Parigi a ferma la chiusura dei porti il viola legge del mare per il ministro dell’Italia con scelte non concertate poi attacca l’Unione Europea per Berlino salvare vite umane è un dovere umanitario soccorrere vite in mare non può essere criminalizzato per Matteo Salvini Non bisogna mai prende lezioni Economia Conte Tria sono stati impegnati nei negoziati con gli esponenti della commissione pure l’occasione della G20 addosso a casa per evitare la procedura di infrazione verso l’Italiaha detto il ministro perché la prima del Governo è il risultato di una politica di bilancio molto curate prudente Ritengo che corrisponde al rispetto delle regole quindi mi aspetto un giudizio positivo il premier Conte sottolinea confidiamo che va bene Fai vietata Senza indugio sulla trattasse di chiara. siamo molto ambiziosi Intendo la Plata zio non sono come rimodulazione delle aliquote Ma come riforma fiscale ultime notizie in chiusura se tra gli indagati ci sono dei colpevoli tra la magistratura da curarlo Tuttavia il ministero non sarà a guardare così dopo l’inchiesta di Catania concorsi universitari il ministro dell’istruzione Marco Bussetti parla in un’intervista al Messaggero il numero metterà in atto per tutelare l’università e le migliaia di persone che quotidianamente ci lavorano onestamente Certamente dice Bussetti il Ministero si costituirà parte civile per chiedere risarcimento dei danni di cui verrà accertata la responsabilità non faremo sconti a nessuno annunciando poi che probabilmente si cancelleranno i concorsi risultati truccati e tutto grazie per averci seguito le news tornano laspedizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa