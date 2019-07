Ultime Notizie Roma del 30-06-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno incontro storico Oggi tra il presidente americano Donald Trump è il presidente della Corea del Nord Kim jong-un al confine delle due i due leader hanno attraversato il confine insieme sono tornato al sud dove si è affacciato anche il presidente sudcoreano Moon Trump ha invitato TIM negli Stati Uniti vorrei invitarlo Adesso ha detto alla Casa Bianca delle sanzioni che restano attualmente in vigore a un certo punto parla durante i negoziati aggiunto Trump l’incontro ha ricevuto il plauso di Papa Francesco nelle ultime ore Abbiamo assistito in Corea un buon esempio di cultura dell’incontro Saluto i protagonisti con la preghiera che tale gesto significativo costituisce un passo ulteriore nel cammino della pace non solo su quella prima, ma a favore del mondo intero Cambiamo argomento accuse e polemiche ma anche solidarietà per la comandante della Sea Watch Carol racchette dopo la decisioneattaccare la suonava Lampedusa resistente di alta della Guardia di Finanza l’arresto La donna ha passato la prima notte domiciliari rischia una pena dai 3 ai 10 anni Parigi dichiara la chiusura dei porti Viola la legge del ministro francese degli Esteri Italia paziente non concertate poi attacca lui per Berlino salvare le vite umane è un dovere umanitario soccorrere Vito mare mare non può essere criminalizzato tutti Ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini non prendiamo lezioni manderemo i profughi a Macron in Germania già raccolti intanto €300000 per le spese legali per la comandante Noi siamo già in Giappone addosso altrimenti Conte Tria sono stati impegnati nei negoziati con gli esponenti della commissione UE per evitare la procedura di infrazione verso l’Italia sono ottimista ha detto il ministro Perché l’azione del Governo il risultato di una politica di bilancio molto oculata e prudente Ritengo che corrisponde al rispetto delle regole e quindi mi aspetto un giudizio positivo che il premier Conte di Chiara confidiamo che tutto andrà bene Va evitata Senza indugio sulla flat Tax siamo ambiziosi non socome rimodulazione delle aliquote Ma come riforma fiscale le parole del premier in chiusura una notizia di cronaca un carabiniere è stata consegnata alle spalle in strade fridemoto serve un marocchino a Monte Granaro in provincia di è successo ieri sera intorno alle 23 i militari un brigadiere di 59 anni è stato portato in ospedale Dove si trova in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita lui non era un marocchino di 46 anni irregolare è stato arrestato era ubriaco e infatti Viva le persone in un locale per tutto Grazie per averci seguito le muse tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa