Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata è martedì 30 giugno Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale guerra tra Movimento 5 Stelle PD sulla netta contrarietà al fondo da parte della squadra di governo 5 Stelle chiede invece di smetterla di tergiversare volterri tenta una mediazione possiamo esaminare con tutti gli esperti del MoVimento 5 Stelle incontro momento giusto per trovare una soluzione dice il ministro dell’economia il decreto semplificazioni la bozza prevede anche di utilizzare i cantieri con vero che per un anno sulle soglie per l’assegnazione degli appalti senza gara la Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale serata Per Hong Kong lo riporto i media dell’ex Colonia britannica la mostra ha causato la dura opposizione degli Stati Uniti Unione Europea e Gran Bretagna di vista come una stretta l’ampia autonomia di Hong Kong prevista al momento del passaggio della città dalla sovranità di Londra a quella di Pechino Washington l’opera l’export di armamentiHong Kong contagi e decessi da coronavirus al minimo in Italia altri 126 casi in un giorno oltre la metà dei quali Lombardia 6 morti con 16 regioni senza decessi il Veneto annunci appeso gratuiti per le badanti che rientrano dai paesi extra europei Salvini costretto dai contestatori ad abbandonare il comizio Mondragone dove sono stati registrati altri 23 contagi nuovo allarme delle messe sul coronavirus il peggio deve ancora arrivare secondo il direttore generale Gabriel Jesus in Cina intanto l’esercito approvato l’uso del primo vaccino destinato ai soldati continuano a crescere i casi in America Latina ma con un leggero rallentamento in Argentina record di in un giorno decolla la newco di Alitalia conta annunciato i nomi dei vertici che prenderanno I comandi della compagnia Caio sarà il presidente mentre Lazzerini l’amministratore delegato fanno subito lavorare nuovo piano industriale da notificare La Commissione Europea ha detto il premier busta con un proiettile lettera minatoria contro scaglia presidente di Confindustria Bergamo e stasera al via la ventinovesima giornata della Serie A di calcio con due antitorino-lazio 19:30 e genoa-juventus alle 21:45 accordo tra bianconeri e Barcellona per lo scambio Pjanic Arthur Benevento promosso alla massima serie con 7 giornate di anticipo Zanardi è stato sottoposto a un secondo intervento al cervello condizioni ancora gravi ma stabili ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa