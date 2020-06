Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 10:10

Roma Daily News radio giornale è ancora lavori di una buona giornata e un bene ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio guerra tra Movimento 5 Stelle PD sul messo netta contrarietà al punto da parte della squadra di governo 5 Stelle Zingaretti chiede invece di smetterla di tergiversare Gualtieri tenta una mediazione esaminare con tutti gli esperti del MoVimento 5 Stelle i pro e i contro al momento giusto per trovare una soluzione dice ministro dell’economia Di Maio in un’intervista alla stampa chiede una profonda riforma fiscale che parta dall’irpef senza che è arrivato il momento di attivare strumenti decontribuzione per le imprese spiega inoltre che non toccherà quota 100 nessuna prova la legge sulla sicurezza nazionale tarata Per Hong Kong e lo riportano i media dell’ex Colonia britannica la mostra che ho usato la dura opposizione agli Stati Uniti Unione Europea Gran Bretagna ed è vista come una stretta alla ampia autonomia di Hong Kong prevista al momento del passaggio della città dalla sovranità di Londra è quella di Pechino la legge segna la fine del Hong Kongche il mondo conosceva con poteri spazzati via una legge definita la città Diventerà uno stato di polizia segreta lo scrive su Twitter l’attivista pro-democrazia Joshua Wong contagi e decessi per virus al minimo in Italia altri 126 casi in un giorno oltre la metà dei quali Lombardia 6 morti con 16 regioni senza decessi in Veneto annuncia test gratuiti per le badanti che rientrano dai Paesi extraeuropei selvini costretto dai contestatori abbandonare il comizio a Mondragone dove sono stati registrati altri 23 contatti nuova allarme delle messe sul coronavirus il peggio deve ancora arrivare secondo il direttore generale ghebreiesus in Cina intanto l’esercito ha dato l’uso del primo vaccino destinato ai soldati continuano a crescere i casi in America Latina con un leggero rallentamenti in Argentina record di morti in un giorno decolla la newco di Alitalia conta annunciati i nomi dei versi che prenderanno I comandi della compagnia Caio sarà il presidente mentre Lazzerini l’amministratore delegato potranno subito a lavorare al nuovo piano industriale da notificare La Commissione Europea ha detto il premier busta con proiettile lettere minatorie contro Scagliadi Confindustria Bergamo l’impegno della Mercedes nella lotta al razzismo e le discriminazioni sarà ben visibile è stata presentata nuova linea della monoposto nera la stella d’argento and racism che sarà presentato su entrambe le monoposto assieme alla spa raceone dalla Formula 1 e stasera al via la 29esima giornata di Serie A di calcio con due anticipi torino-lazio 9:30 genoa-juventus alle 21:45 accordo tra bianconeri e Barcellona per lo scambio Pjanic Arthur Benevento promosso la massima serie con 7 giornate d’anticipo per Alex Zanardi sottoposto ieri ha un secondo intervento neurochirurgico la notte trascorsa senza variazioni ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa