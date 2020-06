Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Latina varato la controversa legge sulla sicurezza nazionale Kong secondo i media cinesi la norma è stata approvata all’unanimità dal comitato permanente del congresso nazionale del popolo di attivisti ora rischiano Verga è stato di pulizia impegnata la presidente di Taiwan a Pechino non ha rispettato le regole la situazione aggiornata in Italia nel mondo sul coronavirus i dati diffusi dal Ministero della Salute in Italia deceduti nelle ultime 24 ore in totale delle vittime in Italia di 34744 il totale direttamente positive di 16496 e cambiamo ancora Andiamo a Milano un uomo di 46 anni è stato arrestato dalla polizia per l’omicidio di un vicino di casa di 68 anni accoltellato per una vita in un palazzo di Milano in via Trilussa è accaduto la scorsa notte Maryc’è bisogno di una nuova proposta sul fondo negoziato non fallirà a causa mia e di McDonald recovery Found bilaterale Merkel Macron al Castello di Rosenberg a 2 giorni dall’inizio della Presidenza tedesca del Consiglio Europeo era anche la merce la ricevuta Berlino il presidente francese Emmanuel Macron storico alleato parliamo di cultura e non solo di Indro Montanelli con una lettura particolare del nostro Giulio bacosi giurista ex magistrato presidente di democrazia nelle regole una visione del mondo nella quale tutti i cittadini oltre ad avere pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso di razza di lingua di religione di opinioni in che condizioni personali o sociali all’articolo 3 comma 1 della Costituzione repubblicana informale davanti alla legge che giàquella che fu colpita dallo Statuto Albertino avendoti trasformato da me disegni con i insistere impegnati cittadini Oppure si tratta comunque di un eleganza formale non ha contattato i nostri padri costituenti i quali hanno voluto tutti tutti anche con eguaglianza sostanziale alla cui stregua è compito della Repubblica per esibizioni di alcuni noi rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica e sociale del paese di quel medesimo articolo 3 Insomma un conto è dire altro conto è fare il numero mattiace nella piaga per carrozzeria riuscire a curarla È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa