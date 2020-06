Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Cina ha la legge sulla sicurezza nazionale è tarata Per Hong Kong la mossa ha causato la loro posizione di Stati Uniti Unione Europea Gran Bretagna devi sta con una stretta all’ampio Trony a di Hong Kong prevista al momento del passaggio della città dalla tua vita di Londra quella di Pechino la legge segna la fine della Hong Kong che il mondo conosceva con poteri spazzati via e una legge definita la città diventa uno stato di polizia segreta scritto su Twitter l’attivista pro-democrazia Joshua Wong demosisto il partito fondato da uomo si scioglie Cambiamo argomento un uomo armato sarebbe stato avvistato nel quartiere degli affari della défense a Parigi la polizia Ha transennato l’intera zona le stazioni della metropolitana sono state chiuse sui social media le forze dell’ordine hanno consigliato a tutti gli abitanti del quartiere di rimanere in casa di non lasciare i bambini incustoditi nel mese di giugno 2020 indice nazionale dei prezzi al consumo per l’interaattività al lordo dei tabacchi registra un aumento dello 0 1% su base mensile è una diminuzione dello 02 su base annua lo rileva l’Istat sulla base delle Stime preliminari al rialzo beni alimentari per la cura delle case dell’acp l’inflazione di fondo che pure in lieve rallentamento Si conferma quindi positiva guerra tra Movimento 5 Stelle più di sul netta contrarietà al fondo da parte della squadra di governo 5 Stelle Zingaretti chiede di smetterla di tergiversare Gualtieri tenta una mediazione possiamo esaminare con tutti gli esperti del MoVimento 5 Stelle i pro e i contro momento giusto per trovare una soluzione dice il ministro dell’economia il ministro Di Maio in un’intervista alla stampa chiede una profonda riforma fiscale che parta dalle IRPEF ed evidenzia che è arrivato il momento di attivare strumenti di decontribuzione per le imprese spiega inoltre che non toccherà quota 100 di cemento illegale consumo di suolo costiero che cancellano Dune inghiottendo metri di sabbia cattiva e molti casi assente depurazione delle acque pesca di Frodo incontrollata sono stati 23223 reati contro l’ecosistema Marino contestati nel 2019 con un incremento del 15% rispetto al 2018 emerge da mare monstrum 2020 in dossier redatto dall’osservatorio Nazionale ambiente legalità di Legambiente E dopo l’emergenza sanitaria oltre il 90% delle librerie italiano ha segnalato un peggioramento dell’andamento economico della propria attività a causa dello scoppio della pandemia e oltre il 84% in difficoltà nel riuscire a far fronte al proprio fabbisogno finanziario Come pagare i propri dipendenti provvedere a bollette affitti sostenere gli oneri contributivi e fiscali a lanciare l’allarme il primo servatorio Ali con Commercio sulle librerie in squadra mobile di Torino e nucleo investigativo dei Carabinieri del comando provinciale di Cuneo hanno sgominato sodalizio di stampo mafioso ndranghetistico stabile nella provincia di Cuneo 12 le ordinanze di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Torino per associazione di stampo mafioso e traffico di droga effettuato una trentina di perquisizioni e stasera al via la ventinovesima giornata della Serie A di calcio con due anticipi torino-lazio 19:30 e Genoa Juventus45 accordo tra bianconeri e Barcellona per lo scambio Pjanic Arthur Benevento promosso alla massima serie con 7 giornate d’anticipo per Alex Zanardi sottoposto ieri un secondo intervento neurochirurgico la notte è trascorsa senza variazioni ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa