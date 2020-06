Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il mese di giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività lordo di tabacchi registra un aumento dello 0% su base mensile è una diminuzione dello 02 su base annua lo sottolinea l’Istat in base alle Stime preliminari la flessione dei prezzi al consumo su base annua registrata per il secondo mese consecutivo continua a essere il prodotto di spinta e contrapposte quelle deflazionistiche provenienti dei prezzi di beni energetici e qui al rialzo divenne alimentari per la cura della casa e della persona l’inflazione di fondo se pure Invia Ever allentamento Si conferma quindi positiva Così l’istituto di statistica Cambiamo argomento la Cina Vara la legge sulla sicurezza How long secondi media cinesi la norma è stata approvata all’unanimità dal comitato permanente del congresso nazionale del Popolo gli attivisti ora rischiano l’ergastolo è stato di polizia in linea per presidente di Taiwan a Pechinoregole coronavirus 41500 nuovi casi 41.500 in soli 24 ore parte dell’America costretta a richiudere la situazione resta drammatica anche nel resto del mondo dove continuano a salire i casi di covid 19 decessi in Australia Melbourne 10 quartieri lockdown in Giappone per 2 giorni consecutivi casi hanno superato quota 100 in Russia crescono i conti di quasi 7024 ore il bilancio sale così a 647849 casi in 85 regioni un altro nome è stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta sulle e oltre 40 durante l’emergenza coronavirus nella casa di riposo di piazza Mazzini a Vercelli si tratta di Chiara Serpieri direttore generale della ASL di Vercelli omissione di atti d’ufficio reato ipotizzato dal PM Davide pretti e cambiamo decisamente argomento sessantesima edizione per il globo d’Oro Il premio conferito dalla stazione della stampa estera in Italia è destinato alle eccellenze del cinema italiano il premioieri è stato assegnato all’unanimità Sandra Milo la cerimonia si terrà on-line il 15 luglio queste le terne dei finalisti a contendersi il riconoscimento per la migliore regia Giorgio diritti con volevo nascondermi Matteo Garrone Pinocchio Damiano e Fabio d’innocenzo con favolacce come migliore Opera Prima la giuria ha selezionato picciridda che segna l’esordio di Paolo Licata i volti femminili in corsa come migliore attrice Sono Valeria Bruni tedeschi per Aspromonte La terra degli ultimi Marta Castiglia per picciridda e Paola Marini interprete di volevo nascondermi per il miglior attore in gara Elio Germano per volevo nascondermi Pierfrancesco Favino per a metterlo Marinelli per Martin Eden None via viene scelta Virginia Apicella premiata come giovane promessa per il premio alla miglior colonna sonora selezionati Marco bicchierini per volevo nascondermi Pericle odierna per picciridda e Giovanni per Aspromonte La terra degli ultimi per la sezione miglior fotografia Matteo cocco con volevo nascondermi Nicolaj bruel per rimorchio e Stefano Favi leve per Aspromonte La terra degli ultimimiglior sceneggiatura Giorgio diritti Tania Pedroni predoni autori di volevo nascondermi Damiano e Fabio d’innocenzo per favolacce e Paolo Licata e Catena Fiorello di picciridda statuetta per la miglior serie TV vede candidati l’amica geniale due diavoli di New pope il Gran Premio della stampa estera quest’anno verrà assegnato a Carlo Poggioli costumista di fama mondiale si aggiunge quest’anno anche la categoria miglior commedia in Lizza Tolo Tolo diretto è interpretato da Checco Zalone Odio l’estate con il trio Aldo Giovanni e Giacomo guidato da Massimo venire e sette ore per farti innamorare di sé con Giampaolo Morelli ed è tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa