Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco vita in studio è martedì 30 giugno nel mese di giugno in questo mese l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registra momento dello 0 1% su base mensile una diminuzione dello 02 su base annua come nel mese precedente non sottolinea l’Istat in base alle Stime preliminari la flessione dei prezzi al consumo su base annua registrata per il secondo mese consecutivo continua a essere il prodotto distinte e contrapposte quelle deflazionistiche provenienti dei prezzi di beni energetici e quella rialzo di beni alimentari per la cura della casa e della persona l’inflazione di fondo tour in breve rallentamento Si conferma quindi positiva Così spiega l’istituto di statistica Cambiamo argomento Parigi allarme per un uomo armato sa defenzal’operazione di pulizia può definirsi conclusa nessun fermo al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza la polizia potuto verificare la presenza di un uomo alto circa un metro e ottanta con una mascherina nera una giacca mimetica sulle spalle un oggetto lungo Installa somigliante a un fucile la Cina Vara la legge sulla sicurezza nazionale son Kong secondi media cinesi la norma è stata approvata all’unanimità dal comitato permanente del congresso nazionale del Popolo gli attivisti ora rischiano l’ergastolo è stato di polizia impegnata la presidente di One a Pechino non rispetta le regole e voltiamo ancora pagina per quanto riguarda il virus 41500 nuovi casi in 24 ore parte dell’America costretta a richiudere la situazione resta drammatica anche nel resto del mondo dove continuano a salire i casi di covid-19 decessi in Australia Melbourne quartiere in lockdown in Giappone per due giorni consecutivi casi hanno superato quota 100 è in Russia crescono i contagi quasi 7024 ore bilancio sale così a 600sta 7849 casino 85 regioni e torniamo a parlare di scuola che cosa sta accadendo quali prospettive facciamo il punto con il presidente sindacato ANIEF Marcello Pacifico di posti disponibili e anche la sentenza della ordinanza del Consiglio di Stato ricorda com’è questi posti devono essere di tutti per i trasferimenti quindi in questo momento ci ritroviamo migliaia di persone che vorrebbero congiungersi con i propri familiari Dopo anni di insegnamento fuori altri addirittura che hanno problemi con la 104 che hanno detto che non riescono non riesco da potersi trasferire quindi riteniamo che è tutto il diritto alla famiglia rispetto al diritto al lavoro devono essere contenta che quello di primacovid è a portata di distanziamento sociale con le regole delle privano la libertà di movimento dopo tre mesi ha fatto crescere ancora di più la necessità di poter vivere ai propri cari Quindi ritengo che chiunque non abbia avuto acconto questa domanda perché rivolgersi al sindacato per avere le opportune istruzioni per capire come poter eventualmente anche ricorrere per ottenere trasferimento E tu Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa