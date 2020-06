Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione martedì 30 giugno al microfono Giuliano Ferrigno allarme CISL sulla scuola sono 85150 le cattedre Vacanti per l’anno scolastico 2020/2021 un vero record lo scorso erano 64149 avremo un inizio pieno complicata alla ricerca di supplenti soprattutto al nord ovvero nelle aree più colpite dal covid spiega la segretaria della CISL scuola Maddalena Gissi non si può procedere solo per concorsi come è stato fatto negli ultimi quattro anni fa è necessario una procedura di reclutamento e stabilizzazione come avviene nella pubblica amministrazione in tutti i contesti lavorativi come chiede la Corte di Giustizia Europea via Speri Latina approva la legge sulla sicurezza nazionale interrata per un Kong la mossa ha causato la dura opposizione di Fede uniti e Gran Bretagna di vista come una stretta al ampia autonomia di con Kong prevista al momento deldella città della sovranità di Londra quella di Pechino la legge segna la fine della Ong che il mondo conosceva con poteri spazzati via e una legge definita la città Diventerà uno stato di polizia segreta scritto su Twitter attivista pro-democrazia Joshua Wong il partito proprio fondato da Wonder si scioglie in un Europea afferma deploriamo la decisione Mina seriamente autonomia Che sistema giudiziario Francia si è conclusa l’operazione di polizia la défense a Parigi scattata dopo la telefonata di un albergatore che aveva avvistato un uomo armato nel principale centro commerciale della zona per un paio di ore i clienti dei negozi ai passeggeri la stazione ferroviaria sono stati bloccati per precauzione all’interno in attesa che la polizia concludesse le verifiche secondo quanto trapelato dalle videocamere di sorveglianza del centro commerciale La polizia potuto verificare la presenza di un uomo con una Mascherina e una giacca mimetica uno zaino sulle spalle un oggetto lungo in spalla per un fucile per ora non ci sono notizie di Fermi e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla Prodizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa