Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno martedì 30 giugno passi all’informazione terza riunione oggi al Viminale fra il Ministro degli Interni lamorgese degli esponenti della maggioranza sulle modifiche da apportare i decreti sicurezza Il viceministro Mauri parla di un incontro molto positivo mi pare c’è stata condivisione su obiettivi e strumenti da usare e si è sancito in modo definitivo che c’è la volontà di tutte le forze di maggioranza di andare ben oltre i rilievi espressi dal capo dello Stato viale Salvini intervenendo in profondità per azzerare gli effetti negativi che hanno determinato un nuovo confronto è in programma giovedì 9 luglio teleallarme CISL sulla scuola sono 85150 li cattedre Vacanti per l’anno scolastico 2020/2021 davvero un record lo scorso anno erano 64149 avremo un inizio di anno complicato alla ricerca di supplenti soprattutto al nordnelle aree più colpite dal covid spiega la segretaria della CISL scuola Maddalena Gissi non si può procedere solo per concorsi come è stato fatto negli ultimi quattro anni mai necessaria una procedura di reclutamento e abilitazione come avviene nella pubblica amministrazione e in tutti i contesti lavorativi come chiede la Corte di Giustizia Europea la cronaca il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sta notificando l’avviso di conclusione indagini firmato dal PM su una truffa da oltre 10 milioni alla Regione Lombardia portata avanti attraverso la vendita di farmaci che vede tra gli undici indagati l’attuale presidente di Snam Nicola Bedin amministratore delegato Pro tempore dell’ospedale San Raffaele indagati sono amministratori responsabili commerciali di 8 case farmaceutiche un ex capo dell’ufficio acquisti è un ex responsabile dei servizi farmacia Dei è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa