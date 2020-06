Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 30 giugno in studio Giuliano Livigno economia in apertura nel mese di giugno 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,1% su base mensile è una diminuzione dello 0,2% su base annua come il mese precedente 2000 ballista sulla base delle Stime preliminari al rialzo beni alimentari per la cura della casa e della persona il 2,3% l’inflazione di fondo oppure gli aver allentamento Si conferma quindi positiva più 0,7% ed è guerra tra Movimento 5 Stelle PD sul Mes netta contrarietà al fondo da parte della squadra di governo 5 Stelle di indirizzi chiede di smetterla di tergiversare quartieri tenta una mediazione possiamo esaminare con tutti gli effetti del MoVimento 5 Stelle i pro e i contro al momento giusto per trovare una soluzione dice il ministro dell’economia Landini di Chiara oknon perdere per il ministro Di Maio c’è bisogno di una profonda riforma fiscale che passa da lì per spiega inoltre che non toccherà quota 100 che mi addormento dopo l’emergenza sanitaria oltre il 90% delle librerie italiane segnalato un peggioramento dell’andamento economico della propria attività a causa dello scoppio della pandemia e oltre il 84% in difficoltà nel riuscire a fare il fronte al proprio fabbisogno finanziario Come pagare i propri dipendenti provvedere a sostenere gli oneri contributivi e fiscali a lanciare l’allarme il primo servatorio Confcommercio sulle librerie in Italia oggi fai il presidente dell’ Annika Francesco Rutelli in audizione nella settima commissione Senato affrontato I temi dopo l’impatto del covid 19 sul settore della cultura la pandemia le parole di Rutelli ha provocato dall’inizio dell’anno la perdita di oltre 25 milioni di spettatori nei cinema una dimensione devastante mai avvenuto nella storia di questi Industrie che rappresentano la forma di intrattenimento e cultura socialità più popolare ed accessibile d’Italia per Francesco Rutelli nel mese di gennaio avevamo registrapiù 4 milioni di spettatori nelle sale dopo un anno già molto positivo poi è iniziato il disastro è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

