Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura nel mese di giugno 2020 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,1% su base mensile è una diminuzione dello 0,2 sul Basiano come nel mese precedente lo rileva l’Istat sulla base delle Stime preliminari il rialzo i beni alimentari per la cura della persona più 2,3 % in frazione di fondo seppur in rallentamento Si conferma quindi positiva più 0,7% gli esteri una ragazza di sedici anni è stato ucciso e un altro di 12 anni Ricoverato in terapia intensiva dopo una sparatoria nella zona di Chiasso la zona vicino al congresso occupata da manifestanti che protestano per la morte di George Floyd lo riporta la BBC si trattabasta sparatoria negli ultimi 10 giorni quella che era all’inizio una zona presidiata dai manifestanti Pacifici ma si è trasformata in una terra di nessuno andiamo ad Hong Kong perché la Tina approva la legge sulla sicurezza nazionale per Pechino la mostra permette di mettere in campo gli spazi Risoluti ed effettivi A tutela della sicurezza nazionale dell’ordine costituzionale del rispetto dello stato di diritto la governatrice Lam ringrazio sei si dice certa che ora I disordini sociali ti hanno turbato la gente di Hong Kong per quasi un anno si allenterà anno con il ripristino della stabilità arriva però la dura opposizione di Stati Uniti Unione Europea è grande il premier britannico John sono si riserva di verificare se il testo sia in conflitto con la dichiarazione congiunta firmata con Pechino al tempo della restituzione della ex colonia l’ultima notizia in chiusura tensione tra il Venezuela e l’Unione Europea dopo le nuove sanzioni imposte da Bruxelles regime di Caracas il presidente venezuelano Maduro annunciato l’allontanamento della ambasciatrice dell’Unione Europea nel giro di 72sottolineando che abbiamo abbastanza del colonialismo europeo contro il Venezuela Bruxelles condanna respinge la decisione e annuncia che saranno adottate le solite necessarie misure di reciprocità Fernando e se soluzione negoziata tra venezuelani consentire al paese di emergere dalla sua profonda crisi la commissione Ue convocherà l’ambasciatore di Maduro oggi stesso come primo passo è tutto grazie per averci segui le news e tornano la prossima edizione

