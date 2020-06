Ultime Notizie Roma del 30-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura l’Unione Europea riapre da domani le sue frontiere esterne a 15 paesi terzi Algeria Australia Canada Georgia Giappone Montenegro Marocco Nuova Zelanda Serbia Corea del Sud Tailandia Tunisia Uruguay c’è anche la Cina soggetta la conferma della reciprocità fuori invece gli Stati Uniti la lista verrà aggiornata ogni 2 settimane in base a criteri legati in particolare a situazione epidemiologica e misure di contenimento lo se prende a Bruxelles e dopo il voto dei paesi membri alle raccomandazioni e alla lista L’Italia ha votato a favore terza riunione oggi al Viminale tra Ministro degli Interni lamorgese gli esponenti della maggioranza sulle modifiche da apportare decreti sicurezza Il viceministro Mauri parla di un incontro molto positivo sul qualetestata condivisione su obiettivi e strumenti da usare si è sancito in modo definitivo che c’è la volontà di tutte le forze di maggioranza di andare ben oltre i rilievi espressi dal capo dello Stato sui DL Salvini intervenendo in profondità per azzerare gli effetti negativi che hanno determinato nuovo confronto in programma giovedì 9 luglio una produzione complessiva di rifiuti da mascherine e guanti fino a fine 2020 tra le 160440 mila tonnellate con un valore medio di 300.000 tonnellate questa la stima diffusa dall’ispra in occasione del lancio della campagna per il corretto smaltimento di questi dispositivi anti covid realizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Guardia Costiera sport in chiusura ventinovesima giornata di campionato Torino Lazio in campo questa sera a seguire genoa-juventus alle 21:45 è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa