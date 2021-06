Ultime Notizie Roma del 30-06-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a via con i vaccini in Piemonte Liguria fanno da apripista con l’accordo che sarà operativo da domani presto seguire la Lombardia domani entra in vigore il Green pass europeo con la commissione europea che chiede ai 27 dei coordinare le misure sui viaggi scontra con la Cina sui vaccini al G20 dei ministri degli esteri di Matera record i morti piano vaccinale in panne in Russia Kim rimuove in Corea del Nord alti funzionari Grazie non grave incidente legata al covid Cina libera dalla ma dopo 70 anni col certificato MS Stasera riunione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle all’ordine del giorno il confronto sul movimento dopo il post con cui Grillo ieri e di fatto messo fine al progetto di Conte l’ex premier non visione capacità manageriali è stata la bocciatura del fondatore del MoVimento 5 Stelle che anche richiamato Casaleggio chiedendogli in dire sul rosso la votazione per il comitato direttivo il decreto Zana oggi il tavolo di confronto conte le forze politiche convocato dal leghista ostellari ed è previsto per oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri chiamato a dare il via libera al Decreto ponte sul blocco dei licenziamenti dopo L’intesa raggiunta ieri tra le parti sociali a Palazzo Chigi sindacati e Confindustria hanno firmato un avviso comune insieme a draghi Orlando che prevede impegni a far ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali prima di passare a licenziare sarebbe stato infastidito dalle sue avance E l’avrebbe uccisa finto come una presenza demoniaca inferiore ha confessato È minorenne accusato dell’omicidio della mica sedicenne Chiara Guazzetti per lui è stata disposta la perizia psichiatrica oggi il lutto cittadino a valsamoggia della provincia di Bologna Dove vive la famiglia della vittima Italia divisa fra caldo al centro-sud e pioggia al nord temperature da bollino rosso previsto oggi ad Ancona Campobasso e Catania arancione a Bari Messina e Reggio Calabria allerta gialla per rischio temporali invece in Lombardia e Veneto temperature record in Canada fino a 49 gradi e mezzo con decine di decessi improvvisi tra la popolazione nell’aria di Vancouver Inghilterratraina comprare il quadro dei quarti degli Europei di calcio ieri le nazionale di se vengo eliminato la Svezia con gol di do i Bit nel recupero dei supplementari mentre gli inglesi hanno battuto la Germania 2 a 0 con reti despair in the key nella ripresa Tokyo non farà parte della spedizione Azzurra la saltatrice in lungo Larissa iapichino rimasta in fortunata ed è tutto anche per questa edizione Buona giornata e buon proseguimento di Ask

