Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della azione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio una folla commossa dato ieri l’ultimo saluto a Somma Vesuviana a Mario Circello regga il vice brigadiere dei Carabinieri ucciso a Roma il comandante dell’arma Nistri ha invitato a fermare le polemiche evitiamo la dodicesima accoltellata a Mario ha detto la moglie Rosa Maria letto tra le lacrime un testo sull’ essere moglie di un carabiniere in chiesa anche Salvini è Di Maio dall’inchiesta emerge che il collega del Carabiniere ucciso incontrò l’uomo che diceva di essere stato derubato un’ora prima a Piazza Mastai invitandolo a denunciare il furto il padre di Elder alla CNN parla del figlio come un bravo ragazzo in le Jeepdue americani Immaturi che non hanno compreso la gravità del loro gesto che leader pentastellato Di Maio invece incontrato gli attivisti del MoVimento 5 Stelle a Cosenza volta dobbiamo subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile ma dopo le elezioni non avevamo alternativa ogni volta che si deve approvare un provvedimento ci dobbiamo sedere a un tavolo io con te quella dobbiamo fare un accordo queste le sue parole in un audio rilanciato pubblicato sul sito Villasimius 24 il governo torna ad essere in bilico dopo queste parole minacce reciproche è ultimatum degli alleati a cominciare da quelli sulle autonomie e sulla Tav a Palazzo Chigi secondo vertice governo sindacati sulla manovra le misure per il sud Italia partirà col botto la serie A 2019/2020 il calendario svelato a Milano per vedere il debutto in trasferta a Parma per la Juventus campionesempre alla prima in programma il 24 e 25 agosto anche Fiorentina Napoli Inter Lecce Udinese Milan e Roma Genoa già la seconda giornata arrivano al Big Match Juventus Napoli è il derby di Roma il derby di Milano è previsto alla quarta giornata la settima Inter Juventus il derby di Torino e Roma Napoli all’undicesima giornata La dodicesima juve-milan alla sedicesima il derby di Genova napoli-inter alla diciottesima roma-juventus all’ultima giornata è tutto dalla redazione di auguro un buon proseguimento di ascolto

