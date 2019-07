Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio maggiori dettagli in merito alle indagini sull’omicidio a Roma del Carabiniere Cerciello Rega verranno Resi noti oggi in conferenza stampa in programma al comando provinciale dell’arma ieri a Somma Vesuviana i funerali del vice brigadiere generale dell’arma Nistri ha invitato a fermare le polemiche evitiamo la dodicesima coltellata Mario ha detto il comandante dei Carabinieri un turista francese di 19 anni è precipitato ubriaco sulla banchina del Tevere ed ha perso la vita spesso dobbiamo subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile ogni volta Ci dobbiamo sedere a un tavolo io con te quell’altro là a fare un accordo così Di Maio ha parlatoattivisti pentastellati in un audio pubblicato dalla signora di governo notturna Così in bilico tra minacce reciproche è ultimatum tra gli alleati oggi il dossier giustizia al centro di un pre Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio dei ministri di domani via libera allo sbarco di 16 minorenni dalla Gregoretti la nave della Guardia Costiera ormeggiata al molo nato di Augusta con a bordo 125 migranti salvati al largo della Libia La Commissione Europea ha iniziato i contatti per coordinare gli stati membri che intende partecipare l’accoglienza a Torino in Corso al completamento dello sgombero dell’ex villaggio olimpionico occupato ancora da 350 Nord Africa calcio in misura partirà col botto la serie A di calcio 2019/2020 il calendario svelato ieri prevede il debutto in trasferta a Parma della Juventus campione d’Italia alla seconda giornata al Big MatchJuventus Napoli è il derby di Roma quello di Milano è previsto alla quarta giornata Mentre alla settima giornata ci sarà Inter Juventus è tutto dalla redazione Ti auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa