Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriele a Luigi in studio oggi in conferenza stampa al comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri verranno Resi maggiori dettagli in merito alle indagini sull’omicidio a Roma del Carabiniere Cerciello Rega Intanto ieri a Somma Vesuviana e sono celebrati i funerali del vicebrigadiere il comandante dell’arma che ha invitato a fermare le polemiche evitiamo la dodicesima coltellata a Mario ha detto negli Stati Uniti un Food Festival si è trasformato in tragedia San cos’è in Formia un diciannovenne suprematista di origini Italo iraniana ha fatto fuoco sulla folla uccidendo 3 persone e ferendone altre 12 prima di venire ucciso dalla Polizia è salito ad almeno7 morti invece il bilancio dello scontro di ieri tra due fazioni criminali all’interno del carcere brasiliano di Altamira sono 16 le persone dei capi almeno 17 persone sono morte altre quindi ci sono rimaste ferite Quando stamattina un piccolo aereo militare pakistano si è schiantato su una zona residenziale vicino alla città di rawalpindi nella provincia orientale del Punjab tra le vittime si contano 5 soldati secondo i soccorritori il bilancio dei morti potrebbe aumentare vista la gravità delle condizioni di alcuni dei feriti in chiusura calcio svelato il calendario delle prossimo campionato di calcio di Serie A 2019/2020 un inizio botto la Juventus in trasferta a Parma nella prima poi alla seconda giornata al Big Match Juventus Napoli ed il derby di Roma quello di Milano è atteso per lagiornata mentre la settima giornata ci sarà Inter meno Juventus è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa