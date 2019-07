Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli commozione e rabbia Somma Vesuviana il funerale di Mario Circello regga il carabiniere ucciso con 11 coltellate a Roma la chiesa di Santa Croce è stata la stessa dove ho messo in mezzo fa aveva sposato la fidanzata Rosa Maria sulla bara la foto del matrimonio è una maglia del Napoli di quei Mario era appassionato e Tifoso a volte dobbiamo subire l’atteggiamento della Lega che insopportabile ma dopo le elezioni non avevamo alternativa andavamo a dopo dizione cercavamo di portare a casa il più possibile nelle peggiori condizioni ogni volta che si fa trovare un provvedimento in Parlamento in CDM ci dobbiamo sedere a un tavolo io con te e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo a dirlo è stato legge di Maio è l’assemblea porte chiuse con gli attivisti diCosenza e cui audio è pubblicato sul sito la CNN News 24 parole che arrivano alla fine di una nuova giornata di tensione nella maggioranza in particolare sulla mia è salito ad almeno 57 morti il bilancio dello scontro di ieri tra due fazioni criminali all’interno della prigione di Altamira nel nord del Brasile tra cui 16-bit decapitate le autorità penitenziarie hanno riferito che 46 detenuti saranno trasferiti in altre carceri 10 dei quali andranno in strutture federali più rigorose almeno 12 persone sono morte altrimenti rimaste ferite questa mattina in un piccolo aereo militare pakistano che si è schiantato su una zona residenziale nella provincia orientale del Punjab fonti militari rendono noto che tra le vittime si contano 5 soldati mentre il secondo i soccorritori il bilancio dei morti potrebbe aumentare vista la gravità delle condizioni diferiti oltre 200 renne sono state trovate morte probabilmente di fame nell’arcipelago norvegese di svalbard in quello che appare come un ulteriore segnale del cambiamento climatico lo rende noto la Siena n gli animali sarebbero morti per l’incapacità di trovare Pascoli su cui Non seguirti un bimbo di 6 anni una bambina di 13 anni sui 20 anni sono le vittime della sparatoria al Giro Garlic Festival lo afferma la polizia newyorkese secondo la quale i feriti e sono vicino alla giornale sullo stato delle indagini gli agenti precisano che non è ancora chiaro cosa abbia spinto il killer il diciannovenne Santino Williams Vegan ad agire anche il killer è morto sotto i colpi della polizia che fermiamo qui Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime news

