Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli conto alla rovescia per aderire alla pace fiscale mercoledì 31 luglio infatti è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle di saldo e stralcio I 220 che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma già l’ho fatta l’ho riapertura dei termini fino alla fine di luglio riguarda i debiti che non sono già stati ricompresi nelle stanze trasmessa entro il 30 Aprile 2019 le richieste viaggiare libero verso i 2 milioni 1,7 milioni sono quelle della precedente scadenza Fermati siamo Carabinieri basta E quanto ha urlato il vicebrigadiere Mario Cerciello Regal giovane Californiano durante l’aggressione mortale a riferirlo il suo collega nella notazione sull’intervento contenuta nel ordinanza di convalidafermo dei due americani gli indigeni del etnia WhatsApp in Brasile hanno denunciato l’omicidio di un loro capo locale di 68 anni dall’interno dello stato di amata Ovest dell’Amazzonia brasiliana per mano di presunti Cercatori legali d’oro e diamanti la divisa Marina ama Paris ha riferito che l’omicidio è avvenuto lo scorso mercoledì nel villaggio di Mary ti volevo turno 2019 inizia in Italia una piccola rivoluzione che coinvolge chiunque utilizzi i biglietti da visita cartacei per lavoro da settembre previsto il lancio sul mercato di un braccialetto elettronico che riconosce il gesto della stretta di mano che trasmette in tempo reale i dati di base di una persona come nome azienda ruolo e altri dettagli professionali personalizzabili biglietti da visita virtuali scambiate attraverso i bracciali confluiscono in un database consultabile via email o via app l’ufficio scolastico regionale del Piemonte ha notificato alla professoressa Eliana Frontini laperprocedimento disciplinare per la frase uno di meno portata sui social in riferimento al carabiniere Mario cioè Allora la docente che è stata convocata il 2 settembre dal ufficio procedimenti disciplinari dell’ufficio scolastico regionale e accusata di aver tenuto una condotta gravemente in contrasto con la funzione abitativa è gravemente lesiva dell’immagine della scuola il mistero dell’economia ha dato il via libera all’assunzione di 50 3627 docenti dopo la richiesta del Ministero dell’Istruzione del mese scorso che chiedeva l’autorizzazione ad assumere complessiva c8727a unità lo si legge in una nota del MEF torna libero ma non potrà insegnare per un anno l’ex giudice del Consiglio di Stato Francesco Bellomo ai domiciliari per maltrattamenti su quattro donne 3 Export è una ricercatrice della sua scuola di formazione per la preparazione al concorso in magistratura diritto scienza edun’altra così sta per averla costretta a lasciare il lavoro in una emittenza locale ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa