Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 16:10

cronaca in apertura i due giovani americani indiziati dell'omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri Cerciello riga sono stati interrogati nel rispetto della legge l'ho detto il procuratore aggiunto di Roma alla stampa sulla vicenda il magistrato Ha ribadito che tu la foto di uno dei due bendato e ammanettato si accerteranno i fatti Elvira con rigore tappa presunta in Umbria miseria su Renato il comandante provinciale di Roma il quale ha detto che non c'è stato tempo di reagire all'aggressione dei due americani e il collega delle militare ucciso non poteva poi sparare ad un progetto in fuga altrimenti sarebbe stato indagato per un reato grave e soprattutto Cerciello aveva dimenticato la stata probabilmente una dimenticanza Ma ciò non toglie che una retta alcuna possibilità di reagire È stato evidenziato e mi addormento prima o parere sul suicidio medicalmente assistito da parte del comitato nazionale diil documento dichiara l'intenzione di fare chiarezza con una riflessione sull' aiuto al suicidio a seguito dell'ordinanza 207 del 2018 della Corte Costituzionale in riferimento al caso di Marco scappata e la sospetta finita costituzionale dell'articolo 580 del Codice Penale nel testo i vari diretti dei componenti del comitato ma anche 6 raccomandazioni per il presidente del comitato non è un'apertura ma più che altro uno strumento molto documentato che però possa aiutare dice il legislatore a prendere decisioni in futuro scuola non esiste un diritto soggettivo a mangiare il panino portato da casa nell'orario della mensa del servizio di Refezione rimesso all'autonomia organizzativa delle scuole lo hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione accogliendo il ricorso del Comune di Torino ribaltando una pronuncia favorevole ai genitori degli alunni che preferiva solamente il pasto portato da casa l'ultima notizia in chiusura due attentati nella notte nel nuorese un'esplosione provocata probabilmente per una bombola di gas tra divento l'ingresso della sede del PD è danneggiato un'auto parquetsempre nel nuorese è stata data alle fiamme L'auto del sindaco Matteo Piras lista civica completamente distrutta la solidarietà del mondo politico il segretario dem Zingaretti attacca sicurezza vuol dire prevenire la violenza Non avvelenare i Pozzi

