Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo della TAV in apertura il presidente dei senatori del PD Marcuzzi annuncia l’intenzione di presentare una propria mozione sull’alta velocità per smaschera il Bluff della maggioranza e per i temi il voto sulla Tav di vedere come conseguenza obbligata le dimissioni del ministro Toninelli Intanto il MoVimento 5 Stelle conferma la sua posizione contraria alla torino-lione a non ti porterà all’adozione notte in parlamento rivendicando la propria coerenza diciamo Sì alle opere pubbliche che servono gli italiani diciamo noi gli scempi alle cattedrali nel deserto alla cementificazione selvaggia si legge sul blog delle stelle e il vicepremier Luigi Di Maio sottolinea nella legge di bilancio si deve approvare il taglio del cuneo fiscale a proposito della platax spiegate trovano i 30 miliardi noi la sosteniamo e poi incalzaredicendo che c’è una serie di questioni da chiarire ma quello che ha nel contratto aggiunge Da settembre si deve approvare salario minimo acqua pubblica taglio degli stipendi dei parlamentari legge salvamare questo governo va avanti se le cose concludi Di Maio lavoro le denunce di infortunio con esito mortale presentate all’INAIL entro il mese di giugno sono state 480 213 in più rispetto al primo semestre del 2018 Istituto Aggiungendo che le denunce di infortunio sul lavoro presentata all’istituto tra gennaio e giugno sono stati in tutto 320 3831 e che nello stesso periodo risultato elevamento Le patologie professionali denunciate Pari a un totale di 32575 ultime notizie in chiusura i contatti per la redistribuzione Dei migranti a bordo di Nave Gregoretti Sono in corso con gli stati membri sapere la Commissione Europea sul caso dell’Unità della Guardia Costiera italiana con ancora a bordo dopo lo sbarco dei bisognosi di cure mediche di 16 minori di 115 adulti immigrati erano stati soccorsi in diversi interventi nello sbarco imposto dal Ministro dell’Interno in attesa che gli altri paesi europei annuncino di farsi carico degli stranieri recuperati è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa