Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora cronache un’apertura che i due giovani americani indiziati dell’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri Cerciello Rega sono stati interrogati nel rispetto lo ha detto il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino me la conferenza stampa sulla vicenda il magistrato Ha ribadito poi che sulla foto di uno dei due bendate ammanettato si accerteranno i fatti e si aggira con rigore stoffa presunto misteri ha sottolineato il comandante provinciale di Roma che sostiene non c’è stato tempo di reagire l’aggressione dei due californiani è il collega del militare ucciso non poteva sparare ad un soggetto in fuga altrimenti sarebbe stato indagato per reato grave e soprattutto se c’è lo aveva dimenticato l’arma è stata probabilmente una dimenticanza Ma ciò non toglie una ricerca una possibilità di reagire È stato evidenziato parliamo ora della terra perché il presidente deldel PD Marcuzzi annuncia l’intenzione di presentare una propria mozione tu la torino-lione per smascherare dissetanti Bluff della maggioranza e per Idem il voto sulla tavola delle come conseguenza obbligata del ministro Toninelli Intanto il MoVimento 5 Stelle conferma la sua posizione contraria annuncia che porterà la mozione No TAV in parlamento rivendicando la propria coerenza diciamo Sì alle opere pubbliche che servono gli italiani diciamo noi gli scempi alle cattedrali nel deserto la cementificazione selvaggia si legge sul blog delle stelle lavoro le denunce di infortunio con esito mortale presentate all’INAIL entro il mese di giugno sono stati 48213 in più rispetto al primo semestre del 2018 lo rende noto l’istituto Aggiungendo che le denunce di infortunio sul lavoro presentata all’istituto tra gennaio e giugno sono stati in tutto 320 3831 e che nello stesso periodo risultano allevamento Le patologie di origine professionale denunciate Pari a un totale di 32575 ultime notizie in chiusura i contatti per la redistribuzionemigranti a bordo di Nave Gregoretti Sono in corso con gli stati membri fa sapere la Commissione Europea sul caso dell’Unità della Guardia Costiera italiana sono ancora a bordo dopo lo sbarco dei bisognosi di cure mediche di 16 minori 115a I migranti erano stati soccorsi in diversi interventi nel Mediterraneo lo sbarco imposto dal Ministro dell’Interno in attesa che gli altri paesi europei annuncino di fatti carico degli stranieri dei superati è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa