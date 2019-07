Ultime Notizie Roma del 30-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora cronaca in apertura il vice brigadiere Cerciello Rega rimasto ucciso a Roma e del cui omicidio sono accusati due giovani americani aveva dimenticato l’hard Ma poi ritrovata armadietto in caserma non avrebbe avuto comunque alcuna possibilità di reagire non riferito agli inquirenti e gli investigatori in una conferenza stampa in cui hanno sottolineato che due indiziati sono stati interrogati nel rispetto della legge e il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino Ha ribadito che nessuna foto di uno dei due bendate ammanettato si accerteranno i fatti si è girato un rigore di collega del militare ucciso è stato anche spiegato non poteva sparare ad un concerto in altrimenti sarebbe stato indagato per un reato grave gli inquirenti hanno anche riferito che le indagini proseguono con approfondimenti che richiedono tempo come L’analisi dei tabulati la perizia medico-legale le verifiche sul coltello teniamo argomento non esiste unsoggettivo a mangiare il panino portato da casa nell’orario della mensa nei locali scolastici e la gestione del servizio di Refezione rimessa l’autonomia organizzativa delle scuole hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione accoglie il ricorso del Comune di Torino ribaltando una pronuncia favorevole ai genitori degli alunni che preferivano alla mente il pasto portato da casa omicidio mollicone sono stati chiesti 5 rinvii a giudizio per omicidio della tredicenne trovata morta nei primi giorni di giugno in un boschetto a pochi chilometri dal suo paese Lo ha reso noto il procuratore di Cassino per richiesta riguardo al ex Maresciallo dei Carabinieri di Arce Franco Mottola la moglie Anna e il figlio Marco il maresciallo Vincenzo quatrale per concorso in omicidio per quanto vale anche lui carabiniere si ipotizza l’istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi mentre per l’appuntato Francesco suprano militare dell’arma È reato di favoreggiamento l’ultimo anno di chiusura di politica Alessandro Di Battista attacca il leader della Lega Matteo Salvini Ministro dell’Interno dice responsabile della sicurezza del nostro territorio sia capace si legge su un post su Facebook di trovareio di milioni di euro non per il tavolo per regalarli a Radio Radicale ma per aumentare effettivi stipendi e dotazioni delle forze dell’ordine vadano i territori di mafia se la libertà il coraggio di farlo non a chiedere voti Ma chiedere cosa occorre per la guerra che lo Stato deve combattere quella concludi li Battista al crimine organizzato e tutto grazie per averci seguito lendinuso attorno alla prossima edizione

