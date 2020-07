Ultime Notizie Roma del 30-07-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio ondata di caldo sulla territorio italiano caldo africano con temperature fino a 40 ° 10 le città con bollino rosso domani 31 luglio secondo il Ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a ieri allerta Roma Bologna Torino Firenze Campobasso Pescara Rieti Frosinone Bolzano e Perugia prossima settimana a te temporali al centro-nord nei primi riscontri della Guardia di Finanza e completa la partita di circa 25.000 camici sequestrati alla dama Spa l’azienda di Andrea Dini cognato del governatore Attilio Fontana entrambi indagati dai magistrati di Milano per frode in pubbliche forniture camici ora custoditi come corpo del reato all’autorità giudiziaria costituiscoLotto non consegnato della fornitura d’aria centrale D’Acquisto della regione di 75000 pezzi che hai L’azienda che detiene il marchio Paul & Shark ha trasformato in corso d’opera in donazione per rimediare al pasticcio venuto a galla per via del conflitto di interessi continuano intanto senza sosta gli sbarchi di migranti a Lampedusa 314 tu mi sono arrivati nell’isola nel Mediterraneo nelle ultime ore alla von denuncia che una sessantina di migranti sarebbero in pericolo a bordo di un’imbarcazione guasta 4 miglia al largo della Costa per noi sono inaccettabili questi arrivi continui ha detto la ministra lamorgese e stanno collassando l’isola di Lampedusa stiamo facendo il possibile ha detto la titolare del Viminale ma ci troviamo davanti a un evento con numeri elevatissimi appello del ministro Di Maio all’Unione Europea l’Italia da sola non ce la fa lo sport in chiusura calcio è Serie A penultima di campionatola sconfitta della Juventus per 20 contro il Cagliari la Lazio ha battuto il Brescia e Roma ha vinto 3 a 2 contro il Torino hanno vinto anche Milan Sassuolo Fiorentina Verona mancano 90 minuti alla fine del campionato 90 minuti che inizieranno sabato pomeriggio alle 18 con il primo anticipo Brescia Sampdoria il verdetto più importante è stato già immesso la Juventus campione d’Italia già retrocessi Brescia e spalle la lotta per non retrocedere adesso riguarda lecce-genoa aperta anche la corsa per il secondo posto tra Inter Atalanta e Lazio è tutto dalla redazione buona giornata

