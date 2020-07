Ultime Notizie Roma del 30-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la commissione Ue afferma che non ci sono respingimenti dei migranti da parte dell’Italia o di Malta verso la Libia e la guardia costiera Libica interviene nelle sue acque di competenza un portavoce dell’esecutivo aveva sottolineato che brucia le al corrente degli intensificarsi degli sbarchi in Sicilia Dov’è Lampedusa in particolare le difficoltà sono significative la commissione ha detto prosegue nel coordinamento dei ricollocamenti dei migranti salvati in mare ma non c’è un numero sostanziale di paesi che partecipano lavoro a giugno il tasso di disoccupazione in Italia risale al 8,8% + 0,6 punti rispetto lo rileva l’Istat più di 149000 persone sono in cerca di lavoro rispetto alla fase pre covid persi 600mila occupati le persone in cerca solo diminuite di 160 mila a fronte di un aumento degli inattivi di oltre100.000 unità in un anno si conta la perdita di 752 mila occupati negli Stati Uniti il PIL ha registrato un crollo record del 32,9% nel secondo trimestre che risulta però migliore delle previsioni degli analisti che scommettevano meno 34,5 coronavirus i casi nel mondo hanno superato i 17 milioni secondo un conteggio altri 68000 contagi negli Stati Uniti un record in Florida di 116 morti in un giorno che 150.000 i decessi totali nel paese in Europa nuova allarme per la Spagna che ha 1150 contagi in un giorno e Madrid impone l’obbligo della mascherina anche per strada non vorrei torni in Romania dove nelle ultime 24 ore si sono registrati in 1356 casi Altri 35 decessi il ministro della Salute speranza osserva che i dati internazionali sono ancora per intanto il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sono riuscita a pieni poteri alle regioni in chiusura parliamo di scuola arriva l’ordinanza ministeriale sugli organici aggiuntivi negli istituti scolasticivicini abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF è utile o la nuova ordinanza che uscirà nei prossimi giorni e dirigenti scolastici avranno un compito molto molto importante perché devono andare a costituire delle classi in un certo modo E un altro e quindi Come modificare il rapporto alunni studenti alunni personale amministrativo per fare partire le sue insicurezze tarall’oro questa grande responsabilità la legge glielo consente l’ordinanza ministeriale pure in base alle loro richieste e poi gli scolastici regionali decideranno a chi dare queste risorse dove attivare queste risorse e non si potrà mai dire che un presidente è stato responsabile della diffusione del covid nei prossimi giorni si fermerà Anche il protocollo sulla sicurezza per la riapertura delle scuole a settembre Pubblicate le linee guida del comitato tecnico scientifico per tutto dal ministro della Salute speranza è ovvio è evidente che in questo momento noi dobbiamo fare in modo che tuttichiedano ufficialmente tutto quello che ai bisogni per ottemperare alle richieste di zona parte di distanziamento dall’altra parte per evitare eventualmente una discussione che è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa