Ultime Notizie Roma del 30-07-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio accordo nel governo sulla riforma della Giustizia già in agenda per domenica prima volta in aula alla camera il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera Ieri pomeriggio ho una proposta di mediazione con l’assenso del MoVimento 5 Stelle giunto dopo una riunione fiume dei ministri dei movimenti con Giuseppe Conte una telefonata Tra l’ex premier è leader del PD Enrico Letta ora cenerare il più possibile ferma la guardasigilli cartabia sono soddisfatto di aver smontato la riforma Bonafede afferma Matteo Servino in un’intervista alla stampa augurandosi Che draghi di pazienza ne abbia di meno con i 5 Stelle Lezzi ministro Bonafede dalle pagine di Repubblica in questa maggioranza soli contro tutti abbiamo blindato i processi di mafia La sudafricana Schumacher ha vinto l’oro nei 200 Rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 stabilendo il nuovo record del mondo della distanza Germanico Tamberi qualificato per la finale di salto in alto e Ahmed abdelwahed e alla zoo G per quello deisiepi in semifinale Siviglia nei 400 ostacoli Anna Bongiorni Nei 100 metri Lucilla boari ai quarti di finale della provincia di Bari di tiro con l’arco non ce la fanno margherita panziera nei 200 dorso e Rebecca Nicolino pugilato nuova delusione della scherma Azzurra eliminati dalla Russia al primo incontro crescono i contagi da covid il gimbe calcola un aumento del 46% di morte in una settimana segnalando l’arrivo della quarta ondata di speranza Vara nuove ordinanze per ingresso in Italia quarantena di 10 giorni per chi viene dai paesi extra europei la discoteca Papillon 2 Beach di Roveredo in Piano a Pordenone Dove sei stato il focolaio covid forza maggiore in Friuli Venezia Giulia è stata chiusa per 70 resterà chiusa per 75 giorni lo ha disposto il questore di Pordenone Marco Odorisio sospendendo la ricetta E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa