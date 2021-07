Ultime Notizie Roma del 30-07-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in primo piano La presidente della commissione europea Ursula von der leyen rilascia un’intervista all’ansa oltre 500 miliardi di euro saranno destinati a progetti Verdi digitali in tutta la UE dice a questo importo poi sommati investimenti nazionali privati e un autentico piano Marshall verde aggiunge che farà sorgere nuovi mercati e spalancherà gigantesca opportunità economica per l’Europa è per l’Italia viene RR è un’autentica animali prosegue von der leyen il 37% di next generation Italia sosterrà la transizione verde ma adesso gli investimenti e le riforme per l’ISEE del Piano devono trasformarsi in realtà potremmo fare in modo che i nostri figli conclude la presidente della commissione Ue Abbiamo posti di lavoro di qualità e ben retribuiti in una misura Oggi nemmeno immaginabile emergenza covid della discoteca Papillon 2 Beach di Roveredo in Piano in provincia di Pordenone dove c’è sviluppato un fuocoio di covid forse il maggior in Friuli Venezia Giulia in seguito ad una festa svoltasi il 17 luglio era chiusa per 75 giorni lo ha disposto il questore di Pordenone è il secondo provvedimento del genere anche per queste ragioni del presente il sindaco di Pordenone la proposta di revoca della licenza nei confronti del locale ora prima la lunga pagina dedicata allo sport olimpiadi di Tokyo facciamo insieme Un breve bilancio l’Azzurra Lucilla boari e medaglia di bronzo del tiro con l’arco donne dopo avere battuto l’americana mckenzie-brown ho vinto una medaglia nell’individuale svegliatemi perché questo è un sogno non ci credo ancora magari lo realizzerò tra qualche ora a questa è la prima reazione della italiana ventiquattrenne Mantovana dopo aver conquistato il podio che la notte italiana la mattina nipponica la notizia migliore per gli azzurri è stata la qualificazione alla finale del salto in alto di Gianmarco Tamberi la peggiore l’eliminazione al primo turno della prova a squadre di spada maschile un’altra cocente delusione per la scherma Azzurra e la prima giornata di gara lo stadio Olimpico jimbo fuori per infortunio a Rio 2016 ha superato al secondo tentativo28 una misura che gli ha consentito di festeggiare l’accesso alla sua prima finale Olimpica per l’atletica italiana cilenti segnali sono giunti anche da Alessandro Sibilio 400 sta coli Elena Bellò 800 e Anna con 100 metri tutti qualificati per le semifinali ancora meglio gli azzurri nei 3000 siepi con due su tre già qualificati per la finale si avvicina intanto alla conclusione il programma Olimpico del nuoto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa