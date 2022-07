Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 30 luglio Buongiorno da Francesco Vitale il PIL italiano su tesi accelera nel II trimestre a più 1% superando anche la Germania firma Zero brinda piazzaffari brinda chiudendo a + 2,10 e lo spread scende intorno a 220 l’inflazione F 79 X 100 ma la stangata arriva dal carrello della spesa che invece ha sfondato la soglia del 9% Mara Carfagna va con Calende e Rivendica il suo percorso azione aperta alta e aggiunge entro in un partito che non tram era con la Russia Tagliani definisce traditrici lei è Gelmini malexa Azzurra non esclude l’alleanza col PD perché dopo il 20 luglio Il mondo è cambiato con deciso niente deroga il tetto del secondo mandato nel movimento tra i Big che non potranno ricandidarsi ci sono figo climi e Paola Taverna in una lettera inviata ai presidenti di camera e senato Prima della crisi di governo il presidente delidropulsore l’ha messo in guardia dalle forme di ingerenza nei processi democratici di alcuni stati e in particolare dal rischio di hackeraggio Invitando a valutare misure di carattere tecnico organizzativo conseguentemente Berlusconi sentisse colloqui con l’ambasciatore Russo Salvini accusa Letta il PD di inventare per la paura di perdere poltrone Enrico stai serenissimo Beach cronaca condividiamo lo sconcerto e l’orrore così l’arcivescovo di Milano Monsignor Mario delpini nel messaggio letto ai funerali della piccola Diana 18 mesi morta dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni dalla madre Alessia ora in carcere e mentre la nonna materna si rivolge la bimba dicendo di non averla mai abbandonata il sindaco sala sottolinea come sia importante che tutti segnalino i disagi Non è questione di essere dell’atto rima di dare segnali l’utile di Intesa Sanpaolo 2,3 miliardi conti dopo le rettifiche per la Russia commentando i risultati del primo semestre 2022 il segno del gruppo Carlo Messina annuncia a 82 mila dipendenti esclusiviandrà un contributo di €500 contro il carovita Quanto ai rumor che lo vorrebbero ministro in un futuro governo l’ipotesi di diventare ministro dell’economia non vedrà mai la luce ha detto per aver fatto degli apprezzamenti su una donna un ambulante nigeriano è stato aggredito dall’uomo in italiano che accompagnava La giovane che lo ha preso a bastonate fino ad ucciderlo è accaduto a Corso Umberto a Civitanova Marche ci stanno ascoltando testimoni visionando video aggressore sarebbe già in stato di fermo ed è tutto per questa edizione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa