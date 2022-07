Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno al via il primo fine settimana di traffico intenso di quest’estate 2022 con possibili criticità da bollino rosso Vale da questa sera fino a domenica sera nella sua pagina Facebook la Polizia di Stato lancia un invito e mette in fila 10 consigli siate prudenti alla guida evitando distrazioni soprattutto quelle derivanti dal non corretto uso dei cellulari indossate le cinture di sicurezza prima di partire controllare il livello dell’olio alla pressione delle ruote saranno giornate molto calde Quindi portate con voi una scorta di acqua per il viaggio Se siete stanchi non Rischiate meglio una sosta in più le direttrici più trafficate ci confermano anche in Quest’estate la A1 milano-napoli la A14 bologna-taranto il A30 caserta-salerno la giornata con Maggiore intensità di traffico è prevista per sabato 6 agosto sempre nelle previsioni traffico molto intenso verso sud anche nel fine settimana successivo che precede il Ferragostotenere in considerazione il fatto che in quei giorni si registrano anche i primi rientri verso le città del nord e dopo l’ondata di temporali che è interessato Molte zone del nord Italia ieri oggi la situazione tornerà ad essere stabile Grazie all’aumento della pressione i venti soffieranno da Maestrale per qualche giorno riusciranno a mitigare le temperature per cui farà caldo ma senza estremi gli esperti avvertono però che questa tregua avrà giorni contati in quella via di agosto sera per l’ennesima volta l’anticiclone africano dopo lunedì in prevalenza soleggiato è ancora con temperature non troppo bollenti da martedì l’invasione di masse d’aria calda mi arriva direttamente dal deserto del Sahara causerà un sensibile aumento delle temperature i valori massimi giorno dopo giorno continueranno a salire fino a raggiungere nuovamente picchi prossima e 40 gradi a Milano Bologna Padova a Pavia ma anche a Firenze Roma Terni sulle zone interne di Puglia Sicilia Sardegna l’economia l’inflazione continua ad essere assieme alle bollette di luce e gas è la principale emergenza nel paese con i prezzi che anche a lui hanno fatto registrare rincari record usa la so che colpisce le famiglie italianedi fronte agli incrementi dei listini che ti abbattono sul settore indispensabili come alimentari e trasporti o denuncia oggi il Codacons che ha lavorato uno studio per capire come l’inflazione è registrata in italia nei primi sette mesi dell’ anno si rifletta sui bilanci delle famiglie oggi il tasso di inflazione acquisita per il 2022 Part II II II statale più 6,7% Questo significa che a parità di consumi gli italiani subito nel corso dell’anno aggravio di spesa pari a + 53,5 miliardi di euro per l’acquisto di beni e servizi rispetto al 2021 a causa proprio della aumento di prezzi e tariffe solo per la spesa alimentare la cui invasione quesito è pari a + 7,5% nel 2022 le famiglie spendono in totale quasi 10,9 miliardi di euro in più ti apre poi capito lo Spinoso delle vacanze estive con il settore del turismo colpito nell’ultimo mese da pesanti rincari hai comprato trasporti registra luglio trita in aumento delle più 13,9 % su base annua essere in chiusura in Iraq e i sostenitori del leader sciita hanno preso d’assalto il palazzo del parlamento all’interno della Green zona di Baghdadlo riferisce Al Jazira il ministro iracheno della Salute annunciato che gli ospedali hanno ricevuto 60 manifestanti rimasti feriti negli incidenti avvenuti all’esterno e all’interno della zona Verde era l’ultima notizia Grazie per aver eseguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa