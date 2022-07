Ultime Notizie Roma del 30-07-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione il microfono Giuliano Ferrigno Beppe Grillo scrive sul suo blog non esiste un vento favorevole per chi non sa dove andare ma certo che per chi va controcorrente il vento è sempre sfavorevole dovevamo fin dall’inizio di dover combattere contro Zombi che avrebbero fatto di tutto per sconfiggere o ancor peggio contagiarci intanto l’ex capogruppo del Movimento Davide Crippa Annuncia il suo addio dopo ormai 14 anni di attivismo politico mi vedo costretto a lasciare si tratta per me molto sofferta e meditata lungo Lascia anche il ministro Federico dinca Ho riflettuto molto in questi giorni sulle motivazioni e le conseguenze della caduta del governo draghi dice che non posso che prendere atto del insanabili divergenze tra il mio per Quello assunto nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle la cronaca aggredito è ucciso con Una stampella in pieno centro a Civitanova Marche in provincia di Macerata ieri alle 14 lungo Corso Umberto Primo la vittima unaveva 39 anni abitava con la sua famiglia moglie un bambino a San Severino Marche era un venditore ambulante di fazzoletti e piccoli accessori una presenza note soprattutto una persona tranquilla dice Chi lo conosceva un uomo tra l’altro claudicante perché l’anno scorso era stato investito mentre era in bicicletta quindi ti aiutava con Una stampella l’arma del delitto secondo alcune testimonianze avrebbe fatto un apprezzamento ad una donna ma secondo gli investigatori sarebbe tanto forse troppo insistente nel tentare di vendere la sua merce suscitando lira del fidanzato Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo un operaio di 32 anni salernitano ma domiciliato a Civitanova Marche arrestato fai della polizia per omicidio volontario rapina dopo Il pestaggio gli ha anche rubato il cellulare aggressione che a piccoli precedenti penali si è scagliato contro con estrema violenza lo ha colpito con la stampella più e più volte la testa in tutto il corpo non si è fermato anche quando nigeriana era già caduta a terra ed era rimasto immobile gli si è seduto sopra Tenendo gli la testa schiacciata per terra all’episodio hanno assistito diversi testimoni dato che Corso Umberto e la strada principale del centro così lo uccidi gli Agriqualcuno immagini terribili del pestaggio sono stati ripresi in maniera inequivocabile dalle telecamere di sicurezza che si trovano lungo il corso e sono state subito a cui siete dei poliziotti con la polizia Ha portato l’aggressione commissariato procedure e per formalizzare l’arresto oggi il trasferimento in carcere in Corso Umberto è anche arrivato il legale della vittima non era una persona molesta racconta era buono Non cercava mai guai disperata la moglie sul posto accompagnato da alcune connazionali è un commerciante di nazionalità cinese di 56 anni è morto dopo essere stata aggredita a colpi di martello nel tuo negozio di Monteforte Irpino in provincia di Avellino secondo una ricostruzione la vittima È stato affrontato all’interno del tuo esercizio commerciale da un ventenne di origini nigeriane rintracciato è fermato successivamente dai carabinieri l’aggressore anche trito un cliente 49enne di nazionalità bulgara che si trovava all’interno del negozio trasferito in ospedale si trova ricoverato in rianimazione le sue condizioni sono giudicati grazie pagina covid in chiusura crescono Ancora le infezioni In Italia dal 24 agosto 2021 al 27 luglio 2022870 3791 paga 5,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo è l’ultima settimana la percentuale di reinfezione sul totale dei casi segnalati nella stessa settimana risulta pari al 12,6% è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa