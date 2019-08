Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale un buongiorno dal re sessione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura la politica con il conferimento dell’incarico a Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo che non sarà un esecutivo contro ma un governo di novità assicurato il premier incaricato con te. a formarlo sulla base della nuova maggioranza Movimento 5 Stelle basandosi su un lavoro uguaglianza Europa tra i principi fondamentali la legge di bilancio la priorità ieri sono iniziate le consultazioni che si chiuderanno quest’oggi Salvini che dopo le scintille del Senato diserterà il colloquio e richiama la piazza leghista a Roma il 19 ottobre contro il nuovo governo un’iniziativa che divide il centro-destra Fratelli d’Italialettera al giorno della fiducia Forza Italia resta fredda e 5 Stelle fanno quadrato intorno a Di Maio ti attacca lui è contro a tutti noi dice patuanelli È confermato il voto sulla piattaforma Rousseau i mercati ieri hanno brindato per l’incarico al Conte Piazza Affari ha chiuso con un piumone 9% lo spread è sceso a 177 punti base asta record per i BTP il rendimento decennale italiano ai minimi storici allo 090 7% segnali positivi anche nel Regno Unito sulla brexit continua la battaglia legiferare rapidamente la ripresa dei lavori parlamentari il 3 settembre per evitare una brexit no Deal e questo l’obiettivo del leader laburista corbin contro l’iniziativa del premier Johnson di sospendere per 5 settimane dal 9 settembre i lavori del Parlamento insorge non solo l’hosi dimette la leader dei conservatori scozzesi Davidson mentre la petizione contro il blitz del governo supera il milione e mezzo di firme in un editoriale il Financial Times attacca il primo ministro accusandolo di aver fatto esplodere una bomba sotto al sistema costituzionale nel Regno Unito nello sport sorteggi di Champions League Atletico Madrid Bayern Leverkusen e Lokomotiv Mosca sono nel girone della Juventus Liverpool Salisburgo e Gent per il Napoli Barcellona Borussia Dortmund e Slavia Praga per l’Inter l’Atalanta trova il Manchester City contro Shakhtar Donetsk è Dinamo Zagabria questo l’esito dei sorteggi che si sono svolti ieri a Monaco dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa