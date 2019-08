Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno del redazione Gabriella Luigi in studio Giuseppe Conte oggi terminerà il giro di consultazioni iniziato ieri incontrando le delegazioni di Fratelli d’Italia Partito Democratico Forza Italia e Movimento 5 Stelle andrà anche la Rega ma senza Salvini che lancia una manifestazione contro il nuovo governo in programma il 19 ottobre a Roma iniziativa del centro-destra Fratelli d’Italia in piazza al giorno della fiducia ma Forza Italia è fredda accettando con riserva l’incarico del Quirinale di formare un governo Conte assicura novità fanno quadrato intorno a Di Maio a chi lo attacca e contro tutti noi dice falconelli confermando il voto sulla piattaforma Rousseau sbarcati i bambini donne incinte I naufraghi piùnave mare Jonio una bordo tra le onde restano 34 migranti chiediamo che naufraghi l’equipaggio possono sbarcare il prima possibile questo nuovo appello lanciato da mediterranea.org qui la nave mare Jonio fa parte della flotta permane il divieto di entrare in porto per la nave che resta quindi in acque internazionali vicino a Lampedusa a firmare il divieto di sbarco E portati anche i ministri Toninelli e 30 ma è stata proprio quest’ultimo a sottolineare il sacrosanto diritto di bambini donne in gravidanza malato persone in difficoltà di essere soccorsi e poter sbarcare due nuove esplosioni sul vulcano Stromboli fanno tornare la paura nonostante l’attività parossistica leggermente inferiore rispetto a quella dei giorni scorsi Il ripetersi di questi fenomeni comincia a destare preoccupazione tra la popolazione e i turisti la protezione civile non segnala danni e definisce la situazione sotto controllo monitora l’osservatorio Etnadell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia che cataloga l’attività di entità medio-alta ad Hong Kong Joshua Wong tra gli attivisti Pro democrazia più noti della città è stato arrestato mentre era diretto verso la metropolitana lo denuncia in una nota demosisto il partito di cui è stato co-fondatore uang è stato tra i leader del Movimento degli Ombrelli la situazione che per 69 giorni nel 2014 blocco al centro della colonia cinese intanto la polizia nega il via libera alla manifestazione di sabato del front il gruppo Pro democrazia delle grandi mobilitazioni pacifica causa dei timori sulla sicurezza e sulle d’istruzioni su larga scala per il momento è tutto vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa