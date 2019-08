Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 10:10

Roma Daily News radiogiornale un giorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Giuseppe Conte dopo aver ricevuto l’incarico dal capo dello Stato Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo ha iniziato alle consultazioni che terminerà questo oggi quando incontrerà le delegazioni di Fratelli d’Italia Partito Democratico Forza Italia e Movimento 5 Stelle alle consultazioni andrà anche la lega ma non Matteo Salvini che ha lanciato una manifestazione contro il nuovo governo in programma il 19 ottobre a Roma l’iniziativa divide il centro-destra Fratelli d’Italia sarà in piazza il giorno della fiducia Fratelli d’Italia sarà in piazza il giorno della fiducia ma Fratelli d’Italia sarà in piazzail giorno della fiducia ma Forza Italia resta fredda accettando con riserva l’incarico del Quirinale di formare un nuovo governo Conte assicurato novità nell’esecutivo e 5 Stelle fanno quadrato intorno a Di Maio chi lo attacca e contro tutti noi intanto lo spread in rilievo in lieve rialzo stamattina in apertura 170 punti base sono sbarcati i bambini donne incinte I naufraghi più vulnerabili da mare Ionio a bordo restano tra le onde 34 migranti chiediamo che naufraghi l’equipaggio possono sbarcare il prima possibile questo l’appello lanciato dalla NGI Mediterranea questo l’appello lanciato dalla o.n.g. Mediterranea permane il divieto di entrare in porto per la nave che resta quindi in acque internazionali vicino a LampedusaApri mare il divieto di sbarco erano stati anche i ministri Toninelli e 30 ma proprio quest’ultima sottolineato il sacrosanto diritto di bambini donne in gravidanza malati meno persone in difficoltà di essere soccorsi e potere sbarcare ad Hong Kong gli organizzatori hanno cancellato la marcia Pro democrazia prevista per domani dopo che la polizia aveva vietato la manifestazione i promotori del gruppo Civil Human Right che fino a qui che fin qui avevano portato in piazza anche due milioni di persone in maniera pacifica hanno detto di non hanno detto di non avere hanno detto di non aver avuto altra scelta che annullare l’appuntamento per il timore riguardo l’incolumità dei partecipanti non è ancora chiaro che i manifestanti troveranno un modo alternativo per esprimere il loro dissenso Intanto è stato arrestato già sua Wong tra gli attivisti Pro democrazia più noti dilo denuncia in una nota demo sito demosisto il partito di questa tocco fondatore nuove esplosioni dello Stromboli torna la paura Tante attività parossistica leggermente inferiore rispetto a quella del giorni scorsi Il ripetersi di questi episodi incomincia a destare preoccupazione la protezione civile non segnala danni a persone o cose definisce la situazione sotto controllo monitor al osservatorio Etneo del dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia che cataloga l’attività di entità medio-alta è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

