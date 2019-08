Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura questo oggi riprendono le consultazioni delle premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo con una nuova maggioranza oggi incontri con i Fratelli d’Italia Partito Democratico Forza Italia e Movimento 5 Stelle anche la lega in appuntamento ma senza Matteo Salvini che ieri ha lanciato una manifestazione contro il nuovo governo in programma il 19 ottobre a Roma iniziativa divide il centro-destra con Fratelli d’Italia che sarà in piazza il giorno della luce mentre Forza Italia resta fredda spread in rialzo questa mattina in apertura 170 punti base scambio di prigionieri tra Russia e Dukeil regista ucraino Oleg sentsov e i marinai arrestati nel corso dello scontro tra navi nello Stretto di kerch sono stati liberati nell’ambito di un vostro scambio di prigionieri lo sostiene in un post la deputata Ucraina Anna islamova finora non ci sono state conferme ufficiali dello scambio ne damos cane da chi è veloce è stato il primo argomento discusso durante la prima telefonata Tra il presidente russo Vladimir Putin ed il suo omologo ucraino volodymyr zelens’kyj a luglio caso epstein- una giudice ha chiuso formalmente il procedimento contro miliardario tre settimane dopo il suicidio in carcere dove era detenuto in attesa di processo per l’accusa di traffico sessuale di minorenni nei primi anni 2000 in Florida e New York il giudice ha voluto rendere un tributo finale alle 16 donne che martedì scorso sono andata in tribunale per testimoniare le loro accuse al finanzierele indagini proseguono per individuare la rete di complicità tra i suoi collaboratori segnale ancora in difficoltà per l’economia tedesca nel mese di luglio le vendite al dettaglio in giro io sono diminuite del 2 % rispetto a giugno il dato reso noto dall’ufficio di statistica tedesco e deludente rispetto alle attese degli analisti avevano previsto Infatti un calo più contenuto intorno all’una e % su base annua rispetto a luglio del 2018 si è registrato fra un aumento del 4 e 4% è tutto dalla redazione buona giornata

