Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e ritrovati l’ascolto della redazione Gabriele a Luigi in studio il Presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte Ha ripreso le consultazioni con i partiti in vista della formazione del nuovo governo prima la delegazione Fratelli d’Italia che ha annunciato posizione senza sconto alcuno al governo quindi poi è toccato alla Lega senza Salvini che espresso l’augurio che non si trovino i voti e si torni alle ne sottolineando che le premier incaricato si è detto pronto a modifica dei provvedimenti del precedente esecutivo ma non ha detto quali a seguire il conte ha incontrato gli esponenti di Forza Italia con Berlusconi che ha accusato Il Carroccio né per consegnato il paese alla sinistra Ha ribadito il dissenso per la decisione di non andare al voto e ha parlato di un progetto politico fragile inadatto a risolvere i problemi Le consultazioni sono andataanche con il Partito Democratico il MoVimento 5 Stelle intanto dai dati dell’istat il PIL italiano nel secondo trimestre dell’anno è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti ed è diminuito del 1 % su base annua l’Istat conferma la crescita zero in termini congiunturali è stato rivisto al ribasso il dato tendenziale che nelle Stime di fine luglio risultava nullo la crescita del PIL acquisita per il 2019 risulta così pari a zero disoccupazione al 9% in aumento l’inflazione ad agosto dello 0,5% continua attività eruttiva dello Stromboli con colate laviche incandescenti che scendono lungo la Sciara del Fuoco la situazione Rispetto a ieri sera quando è stata registrata una sequenza esplosiva dell’area centro-meridionale non è mutata dicono dall’istituto Nazionale di Geofisica Vulcanologia dopo le esplosioni sui tetti e sulle strade di Ginostra si È depositata una fitta coltre di cenere sabbia e altro materialeAndiamo in via Chiusura parlando di brexit con la corte scozzese Edimburgo che ha rigettato un primo ricorso contro la decisione del premier Boris Johnson di spendere il Parlamento britannico altri due ricorsi sono da esaminare uno presentato nell’Irlanda del Nord un’altra Londra sul quale Anche l’ex premier John Mayer punta dare il sospetto tutto capita

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa