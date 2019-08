Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sono riprese questa mattina alle consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte per la formazione del nuovo governo la prima delegazione ricevuta d’acconto è quella di Fratelli d’Italia ed ha incontrato anche la lega senza Matteo Salvini che ieri ha rilanciato ad una manifestazione di piazza contro la futura maggioranza il 19 ottobre a Roma sul Governo interviene Matteo Renzi che commenta La legislatura arriverà il 2023 che ci arrivi questo governo Dipenderà dalla qualità dei ministri che saranno scelti ha detto l’ex premier Forza Italia Mara Carfagna chiede di reinventare il centro-destra dicendo basta alle sopra i dati sulla disoccupazione sale il tasso al 9% 201su giugno lo rileva l’Istat è sono 28.000 in più le persone in cerca di lavoro su base mensile + 1% a confronto con luglio dell’anno scorso continuo a registrarsi una diminuzione dei disoccupati è tornata ad aumentare la disoccupazione tra i giovani tra i 15 e 24 anni al 28 e 9 % su base annua al valore continua a scendere Meno 2 7% dopo 5 mesi di crescita e l’occupazione assegnato un lieve calo su base mensile diminuiscono dopo 4 mesi i lavoratori dipendenti e soprattutto i permanenti il personale sanitario di bordo della Mare Ionio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria lo rende noto La Mediterranea Saving humans a creare allarme la mancanza di acqua a bordo destinata ad uso igienico e alle altre necessità mancanza che si protrae ormai da 40 ore anabeco4 migranti a bordo si trova in acque internazionali al largo di Lampedusa dopo il divieto di entrare in porto continua l’attivita’ eruttiva dello Stromboli con colate laviche decenti che scendono lungo la Sciara del Fuoco la situazione Rispetto a ieri sera quando è stata registrata una sequenza esplosiva dell’area centro-meridionale e non è mutata dice l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Dopo l’esplosione sui tetti e sulle strade di Ginostra si è depositato una fitta coltre di cenere sabbia e altro materiale piroclastico è tutto dalla redazione di una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa