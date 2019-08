Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 30 agosto in studio Giuliano Ferrigno il presidente della commissione Unione Europea junker in una lettera al Presidente del Parlamento Europeo Sassoli sottolinea l’urgenza di una soluzione strutturale la questione dei migranti cosa riforma del regolamento di Dublino Intanto il personale della Mare Ionio ha chiesto all’Italia di poter entrare in porta a causa del rischio di emergenza igienico sanitaria per i 34 profughi ancora a bordo di Lampedusa Mediterranea Saving humans denuncia la mancanza di acqua destinata ad uso igienico e altre necessità di bordo che si protrae da ormai 40 ore quindi esteri la Russia ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale nella regione siciliana liblib a partire da domani mattina secondo fonti tra i vertici militari russi in Italia nella base nella regione di latakia secondo l’annuncio Russo ancora non confermato dal governo Siriano alleato di Moscadagli insorti anti-regime sostenuti dalla Turchia Il cessate il fuoco entrerà in vigore domani mattina alle 6 locali le 5 in Italia non è precisato Per quanto tempo durerà la sospensione delle attività militari andiamo ad Hong Kong alla polizia ha eseguito il resto del deputato democrazia C’è invece un Type capo District Fashion nell’ambito che le proteste che da giugno stanno mettendo la colonia britannica secondo quanto detto da Fashion su Facebook è stato fermato mentre si dirigeva a sim su Huawei per partecipare ad un evento una zona di Hong Kong confermando di un 35enne c’è anche la polizia spiega che l’accusa di cospirazione nel Causare danni perseguibili penalmente in merito all’assalto del parlamento di luglio l’ultima notizia in chiusura alle denunce di infortunio sul lavoro presentato all’INAIL tra gennaio e luglio sono state 300 78671 0,00 rispetto allo stesso periodo del 2018 599quali con esito mortale più 2% lo comunica lo stesso Istituto con i dati provvisori riferiti ai primi 7 mesi dell’anno in aumenta Inoltre le patologie di origine professionale denunciate che sono state 38501 più 2,7% è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa