Ultime Notizie Roma del 30-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si è concluso il programma di consultazione del presidente incaricato Giuseppe conte con i partiti lungo colloquio con PD e Movimento 5 Stelle la delegazione guidata da Zingaretti ha chiesto un programma di svolta per il paese capra una nuova stagione politica per dire dal taglio delle tasse per isola rimedio basi e dal recepimento delle indicazioni del Colle sui decreti sicurezza aveva ricevuto la delegazione di Fratelli d’Italia sente la meloni ha annunciato posizione carta sconti al governo e quella della Lega senza Salvini che ha espresso l’augurio che si torni alle urne quindi è stata la volta di Forza Italia Berlusconi che ha accusato Il Carroccio di avere consegnato il paese la sinistra noi non abbiamo mai governato con il PD la replica leghista che potrebbe essere stata portata in Somalia subito dopo il sequestro sìRomano la cooperante italiana rapita in Kenya il 20 novembre sconto e quanto emerge dagli sviluppi dell’inchiesta della procura di Roma coordinata dal sostituto procuratore Sergio colaiocco elementi emersi dopo il terzo incontro avvenuto in Kenya a cui hanno partecipato i carabinieri del Ros nelle scorse settimane era emerso che la cooperante era ancora in vita il giorno di Natale Verona in chiusura il PIL italiano nel secondo trimestre del 2009 rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti ed è diminuito dello 0,1% su base annua non rileva l’Istat è confermato la crescita zero in termini congiunturali mentre stato rivisto al ribasso il gatto tendenziale che nelle Stime di risultava nullo la crescita del PIL acquisita per il 2019 risulta così pari a zero per l’insalata prosegue ormai da cinque trimestri la fase di stagnazione che caratterizza l’economia italiana disoccupazione in crescita al 9,9% incrocio allenamento ad agosto allo 0,5% col carrello della strega + 1% è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa